O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) questionou, em suas redes sociais, nesta quinta-feira (14/12), se o senador Sergio Moro (União-PR) votou a favor da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O questionamento do deputado se deu em razão de uma publicação do jornal O Estado de S. Paulo, que divulgou conversas do senador discutindo sobre a possibilidade de apoiar o indicado.

“Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor”



Então o Moro votou a favor de Dino? pic.twitter.com/iDnaJLW47l — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 14, 2023

Nas conversas flagradas pelo jornal, Moro, que é senador da oposição, foi alertado por um aliado em uma conversa no WhatsApp para não expor seu voto durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que aconteceu nessa quarta-feira.



"Sergio, o coro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que jaja (sic) passa, só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, se não isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa só acionar", disse a pessoa identificada no contato como "Mestrão". "Beleza. Vou manter meu voto secreto, eh um instrumento de proteção contra retaliação", respondia Sergio Moro.

Leia também: Flávio Bolsonaro diz que o pai ofereceu a ele vaga de ministro no STF



Procurado, Moro informou, por meio de sua assessoria, que a pessoa com quem conversou pelo celular apenas sugeriu o sigilo do voto devido à distorção do posicionamento do parlamentar nas redes sociais após o cumprimento a Dino. O senador afirmou que manterá o sigilo do voto como forma de proteção contra retaliações, mas não revelou a identidade de Mestrão.