O ex-juiz e ministro Flávio Dino (PSB-MA) teve seu nome aprovado no plenário do Senado Federal na noite desta quarta-feira (13/12). Dos 81 parlamentares, Dino recebeu 47 votos favoráveis, 37 contrários e dois se abstiveram. Era preciso maioria simples para aprovação dos nomes, ou seja, 41 votos.

Dino irá assumir a vaga da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro ao atingir a idade máxima de 75 anos, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Mais cedo, Dino foi sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, sendo que o maranhense recebeu 17 dos 27 votos possíveis.

O futuro ministro da Suprema Corte, que tem 55 anos, assumiu um tom conciliador durante a sabatina. Reiteradamente, ele afirmou que caso fosse aprovado, deixaria a política de lado.

Ele chegou a afirmar que não é "inimigo pessoal" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após vários senadores bolsonaristas o questionarem se ele se declararia impedido de julgar casos ligados ao ex-mandatário.

"Vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Falam: 'Ah, o Bolsonaro', etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto", afirmou.