Senador Cleitinho gravou vídeo com o presidente da Copasa no qual ele pergunta se Divinópolis tem 100% do esgoto tratado e, ao ouvir que não, que então a cobrança da taxa é um "roubo"; a regulamentação da cobrança é feita pela ARSAE

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto (Sindágua-MG), Eduardo Pereira, afirmou que o senador Cleitinho (Republicanos-MG) "finge de cego ou de bobo" após vídeo em que chama de "roubo" a cobrança de taxa de esgoto em algumas cidades de Minas Gerais.

"A sua cobrança é válida e justa, pois ninguém quer pagar tarifa de esgoto sem o devido tratamento. (...) Você finge de cego ou de bobo, pois sabe que quem determina essas tarifas é a Arsae", afirmou o presidente do sindicato.

Ele também disse que é o governador Romeu Zema (Novo) quem indica o presidente da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG).

Eduardo Pereira afirmou que antes da gestão Zema as tarifas eram cobradas de forma separada, uma para coleta e outra para coleta e tratamento e que, no atual governo, as taxas foram unificadas.

Uma resolução de 2021 estabeleceu que seja cobrada uma tarifa única equivalente a 74% do valor da tarifa de água e de esgoto coletado e tratado.

A Copasa, assim como a Codemig e a Cemig, podem ser privatizadas caso o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governador Zema seja aprovado. A oposição afirma que isso irá prejudicar os funcionários públicos e a população mineira.

"Senador Rodrigo Pacheco entregou uma proposta que pode tirar Minas Gerais do buraco sem prejudicar o serviço público e sem vender as estatais mineiras ao setor privado por preço de banana", afirmou Eduardo citando a alternativa apresentada pelo Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Cleitinho acusa Copasa de "roubar" a população

No sábado (9/12), o senador Cleitinho postou um vídeo em que cobra o presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Guilherme Augusto de Faria, a retirada da cobrança da taxa de esgoto em municípios que não possuem 100% do tratamento dos afluentes.

Usando de palavras duras, o parlamentar afirma que a cobrança é um "roubo" e afirmou que acionou o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior, para retirar a cobrança de tratamento de esgoto da tarifa de água.

A Copasa, em nota enviada ao Estado de Minas, também afirmou que as tarifas apicadas são reguladas e fiscalizadas pela Arsae

Na ocasião, ainda de acordo com a Copasa, o presidente da estatal contou para o senador Cleitinho que nos municípios em que a empresa está presente com o serviço de esgotamento sanitário, 79,4% já possuem esgoto coletado e tratado.

Duarte ainda informou ao senador que há mais de 97 empreendimentos em andamento em todo estado para instalação e/ou ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água. Cidades como Sabará, Juatuba, Sarzedo, Divinópolis, Abaeté, Ubá, Visconde do Rio Branco estão recebendo obras no SES.