O senador Cleitinho (Republicanos-MG) publicou em suas redes sociais um vídeo em que cobra pessoalmente do presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Guilherme Augusto de Faria, a retirada da cobrança da taxa de esgoto em cidades que não possuem 100% de tratamento dos efluentes.



O vídeo tem cerca de seis minutos e está editado. Nele, o senador dá o exemplo de Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado, e pergunta ao presidente da empresa se a cidade tem 100% de esgoto tratado. Faria admite que não.

O senador chama a cobrança de “roubo”. Em seguida, Cleitinho, olhando para a câmera, pede que o Ministério Público aceite uma ação proposta por ele para retirar da tarifa de água a cobrança da taxa para clientes que não recebem o efetivo serviço de tratamento de esgoto.

O senador pede ainda que o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), coloque em votação o PL 3183/2021, que trata do mesmo tema. Proposto quando Cleitinho era deputado, o projeto já foi aprovado em primeiro turno e, atualmente, está arquivado.

No vídeo, o presidente da Copasa se mostra pouco à vontade com as cobranças de Cleitinho. Em determinado momento, para reforçar que o consumidor está pagando caro à Copasa por um serviço que não tem, o senador mostra uma conta de água e pergunta a Guilherme Augusto de Faria: “O senhor, como presidente da Copasa, quanto recebe hoje aqui?”

O presidente da empresa responde que ganha R$ 80 mil e Cleitinho completa: “O senhor consegue pagar. Todos que estão aqui conseguem pagar essa conta. Agora, um trabalhador que ganha R$ 1.400, não consegue pagar uma conta de R$ 418 e R$ 172 (referente à taxa) é roubo porque não tem tratamento de esgoto.”

A reportagem entrou em contato com o senador e com a Copasa, mas até o momento não obteve retorno.