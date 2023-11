O senador Cleitinho (Republicanos-MG) teceu críticas ao Projeto de Lei 1.202/19, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), e que autoriza o estado de Minas Gerais a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Durante sessão plenária no Senado, realizada nessa terça-feira (21/11), o parlamentar disse que apoiou o governador mineiro em sua campanha eleitoral, mas pontuou que não concorda com todas as suas propostas.

“Quero deixar bem claro que eu apoiei o Zema, mas não concordo com tudo que ele faz não. Quando eu era deputado estadual em Minas Gerais eu já era contra o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Os servidores não têm culpa da canalhice que aconteceu com o estado de Minas Gerais há anos, há décadas”, disparou Cleitinho.

O senador também afirma que o seu irmão, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irá votar contra o Regime de Recuperação Fiscal na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Atualmente, o projeto está sendo discutido na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na ocasião, Cleitinho também criticou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, embora sem citá-los.

"Não coloquem a conta nos servidores. Agora apareceu vários salvadores da pátria, falando que quer salvar o estado. Quer dizer, aí vocês querem colocar a culpa só no governador Romeu Zema? Aonde vossas excelências estavam, salvadores da pátria, quando eram o senhor Aécio (Neves), (Antonio) Anastasia, (Fernando) Pimentel, quando deixaram cinco anos atrasando os salários dos servidores. Cadê vocês que não gritaram? Cadê vocês que falaram que iam salvar o estado de Minas Gerais? Vocês foram omissos", disparou à tribuna.

Nessa terça-feira (21/11), Pacheco se reuniu com o presidente Lula e apresentou um plano alternativo ao proposto pelo governador Romeu Zema (Novo). Também fizeram parte do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA); da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP); e de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); além do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB).

Leia também: Entenda a proposta de Pacheco para a dívida de Minas Gerais



Cleitinho ainda disse que já que o presidente do Senado é aliado do presidente Lula poderia sugerir ao petista para "perdoar a dívida". Para o parlamentar, as iniciativas em tratar a dívida bilionária estão relacionadas a uma campanha eleitoral antecipada. "O que eles estão querendo fazer com o Romeu Zema é tudo pensando em eleição. Pensando na eleição de candidato a governador e presidente", disse.