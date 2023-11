A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta terça-feira (21/11) o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de um teto de gastos para o estado. A proposta foi destacada do plano de Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposto pelo governador Romeu Zema (Novo) e tramita em paralelo no parlamento mineiro, mesmo sendo um dos requisitos para o pacote econômico que tenta equacionar a dívida de quase R$ 160 bilhões do Estado com a União.

A proposta limita o crescimento anual das despesas primárias do orçamento de Minas Gerais e da Seguridade Social do Estado, em decorrência da adesão ao RRF, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - a inflação oficial. Assim, o Governo de Minas precisa adotar medidas para conter esse crescimento de despesa até o limite que será estabelecido.

O teto de gastos foi aprovado com o voto favorável dos deputados Arnaldo Silva (União), presidente da comissão e relator do projeto, deputado João Magalhães (MDB), líder do governo Zema na Assembleia, deputado Zé Laviola (Novo) e deputado Thiago Cota (PDT). Votaram contra a proposta os deputados do bloco de oposição, Beatriz Cerqueira (PT) e Jean Freire (PT).

A proposta foi aprovada em forma de um substitutivo que exclui a delimitação temporária para aplicação do teto que vinha com o texto original enviado por Zema. Inicialmente, a limitação das despesas seria aplicada nos três exercícios financeiros subsequentes ao que tenha sido feito o pedido de adesão ao RRF. Também fica excluído da trava orçamentária os repasses constitucionais aos municípios, e os gastos com saúde e educação.

O teto de gastos agora segue para apreciação da comissão de Administração Pública (APU), com reunião marcada para esta quarta-feira (22/11) às 9h30, e depois para a comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) antes de ir à votação em plenário no primeiro turno.