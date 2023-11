O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu, nesta quinta-feira (16/11), a união da classe política para solucionar a dívida de Minas Gerais.

“Nesse momento não há partido político, ideologia, direita, esquerda. Isso significa dizer que não é um problema do governo. Isso é um problema do estado de Minas Gerais. E, sendo um problema de estado, e não de governo, a solução também deve ser de Estado, e não de governo”, frisou Pacheco.

Pacheco se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que levou uma comitiva a Brasília, que contou com a presença desde o líder do governo, João Magalhães (MDB), até o líder da oposição, Ulysses Gomes (PT). Também estavam presentes o líder do bloco de governo, Cássio Soares (PSD), e o líder da maioria, Carlos Henrique (Republicanos), assim como o líder da minoria, Dr. Jean Freire (PT).

Para o senador, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) defendido pelo governo estadual, prejudica servidores ao impedir reajustes salariais, além dos ativos públicos, e somente posterga a dívida com incremento dos valores devidos.

Ao lado de Pacheco, Tadeuzinho avalia alternativas ao RRF

Diante disso, o senador apresentou uma série de medidas que podem culminar numa solução equilibrada, como a auditoria do valor exato da dívida, o abatimento da dívida por meio do repasse do controle de ativos estaduais, em valores justos, e cessão de créditos de Minas Gerais para a União com o compromisso de que os valores sejam revertidos para o estado. “Isso significa que nós não teremos sacrifício dos servidores públicos, os nossos ativos continuarão públicos, na mão da União, com a prestação de serviços em Minas Gerais, a reversão desses créditos em proveito de Minas Gerais, e, ao final de 10 anos, ao invés de uma dívida de R$ 200 bilhões nós teremos ou saldo zero, ou um pequeno saldo a ser pago, podendo Minas recuperar sua capacidade de investimento”, avaliou Pacheco.



O senador informou que as proposições elencadas serão encaminhadas também para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO-MG). Rodrigo Pacheco enfatizou que a colaboração da bancada federal de Minas, em conjunto com a Assembleia Legislativa de Minas, representa uma opção para a resolução do problema.