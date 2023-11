O presidente da Assembleia Legislativa (ALMG), Tadeu Leite (MDB-MG), considerou "inadmissível" a falta de uma solução definitiva para a dívida de Minas Gerais. O deputado liderou uma agenda com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com o objetivo de discutir uma proposta alternativa à adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), visando renegociar a dívida de R$ 156,57 bilhões com a União.

Segundo Tadeuzinho, Rodrigo Pacheco está "preocupado" com Minas Gerais e tem liderado a discussão sobre a dívida do estado. 'Então, viemos aqui hoje pedir essa mediação do nosso presidente, dentro do governo do Estado, junto ao governo federal, para que possamos encontrar uma solução definitiva para essa histórica dívida do Estado de Minas Gerais", explicou. "É inadmissível entendermos que uma dívida que começou em 98, com 14 bilhões, hoje já está em 160 bilhões. Vocês têm ideia?", questionou.

De acordo com o deputado, Minas precisa buscar uma alternativa ao que está sendo discutido na Assembleia atualmente. "Queremos uma nova opção, especialmente uma que não sacrifique os servidores e as empresas, mas também que resolva de uma vez por todas o problema desta dívida. É importante destacar que estamos discutindo esta oportunidade porque é a única existente. A partir de agora, tenho certeza de que, com a mediação do nosso presidente do Congresso Nacional, teremos uma nova sugestão para a Assembleia considerar", continuou.

A convite de Tadeuzinho, a comitiva, que representa a busca da ALMG por protagonismo diante da relutância do governo Zema em apresentar uma alternativa à adesão ao RRF, contou com a presença desde o líder do governo, João Magalhães (MDB), até o líder da oposição, Ulysses Gomes (PT). Também estavam presentes o líder do bloco de governo, Cássio Soares (PSD), e o líder da maioria, Carlos Henrique (Republicanos), assim como o líder da minoria, Dr. Jean Freire (PT).