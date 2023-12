O procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, tem o apoio de ministros do STF para assumir a vaga na PGR

O relator da indicação de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República (PGR), o senador Jaques Wagner (PT-BA), apresentou, nesta terça-feira (5/12), um parecer favorável ao nome apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Gonet será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 13 de dezembro.

No documento de quatro páginas, o relator destaca o currículo profissional e acadêmico de Gonet, afirmando que o indicado apresenta “experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral” para exercer o posto de procurador-geral da República.

Após a sabatina na CCJ, o indicado segue para a análise no plenário. Para isso, busca apoio. Nesta terça, Gonet passou a manhã em mais uma leva de visitas aos senadores. Ele se encontrou com Omar Aziz (PSD-AM), Margareth Buzetti (PSD-MT) e Eduardo Gomes (PL-TO).

Há a possibilidade da sabatina de Gonet ocorrer simultaneamente à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O nome da PGR enfrenta pouca resistência, se comparado a Dino. Os indicados precisam de 41 votos no plenário para serem aprovados aos cargos e a votação é secreta.

“A expectativa que está se confirmando é de só ter conversas muito boas, extremamente republicanas. Eu acho que eu sou um privilegiado de conversar com os senadores. Tenho aprendido muito do Brasil, dos problemas de cada estado, das virtudes do brasileiro em cada estado", disse Gonet a jornalistas após um dos encontros.