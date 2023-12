A comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta terça-feira (5/12), o projeto de lei que dispõe da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposto pelo governador Romeu Zema (Novo). O pacote econômico estava desde meados de novembro sendo apreciado pelo colegiado e agora segue para votação em primeiro turno no plenário da Casa.

Mesmo com negociações sobre a dívida de Minas Gerais com a União, estimada em R$ 160 bilhões, ocorrendo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com mediação de uma proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o governo Zema defende que a proposta seja aprovada. A ideia do Palácio Tiradentes é que mesmo com a aprovação do RRF seria possível suspender o regime quando a nova proposta estivesse pronta.

Ainda sem data para a votação entre o conjunto total da Assembleia, o projeto precisa ser pautado pelo presidente Tadeu Martins Leite (MDB), que no processo em que o levou ao comando da casa se comprometeu em votar as matérias propostas por Zema. Nesse caso, o deputado já se manifestou contrário ao RRF, mas a expectativa é que a apreciação siga normalmente.

Deputados que fazem oposição ao governador defendem que o projeto seja paralisado até que o Ministério da Fazenda dê um parecer sobre a proposta de Pacheco, enquanto os governistas querem seguir o debate. Ocorre que o pacote econômico precisa ser sancionado até o dia 20 de dezembro, data em que a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a suspensão do pagamento da dívida vai vencer.

O governo de Minas pediu ajuda da Fazenda Nacional para entrar com o pedido de uma nova liminar no STF que prorrogue a suspensão do pagamento por pelo menos 120 dias. O ministro Fernando Haddad (PT) teria informado que os técnicos da pasta irão analisar a proposta de Pacheco até março de 2024.