O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inquérito para investigar o deputado André Janones (Avante), suspeito de um esquema de "rachadinha". A autorização foi feita pelo ministro Luiz Fux nesta segunda-feira (4/12).



Serão apuradas supostas práticas de associação criminosa, peculato e concussão. “Afirmada a competência preliminar desta Suprema Corte, verifica-se que os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelados até o momento", escreveu o ministro.

Janones, por sua vez, se mostra tranquilo com a situação. “As mentiradas contra mim estão com prazo contado: 60 dias!”, disse por meio de suas redes sociais.

Depois de uma semana inteira de massacres, finalmente a verdade aponta no caminho: o Ministro Fux ACABA DE AUTORIZAR a abertura do inquérito para que toda essa trama bolsonarista criada para me sepultar politicamente… — André Janones (@AndreJanonesAdv) December 4, 2023

O deputado ressaltou ainda que “toda a trama bolsonarista criada” para “sepultá-lo politicamente” será “apurada e esclarecida”. “A PGR (Procuradoria-Geral da República) vai me ouvir e ouvir assessores, ex-assessores... Assim, será comprovado cabalmente que nunca houve qualquer crime cometido em meu gabinete”, afirmou.

Ele destacou ainda estar “feliz com a celeridade com que tudo tem sido tratado” e “certo de que a verdade prevalecerá”. “Com fé em Deus, serei honrado por Ele mais uma vez e vou seguir minha trajetória de cabeça erguida, combatendo os fascistas, lutando pelo povo que mais precisa e pela democracia! Quem viver, verá!”, complementou.

As acusações de "rachadinha" por parte de Janones começaram depois de um áudio que teria sido gravado pelo ex-assessor do deputado, Cefas Luiz, ter sido revelado pelo colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Janones teria dito, no áudio, que falaria com assessores para ajudar a pagar dívidas originárias de campanhas políticas.