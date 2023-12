Embora Milei tenha demonstrado interesse em construir laços com Lula, auxiliares do presidente aconselharam que ele não compareça à cerimônia na Casa Rosada

A Secom do Governo Federal confirmou ao Correio que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai comparecer à posse de Javier Milei como presidente da Argentina no próximo domingo (10/11), em Buenos Aires. O chanceler brasileiro Mauro Vieira foi escolhido para representar o país na cerimônia de posse.

Segundo publicação da Folha de São Paulo, nesta segunda-feira (4/11), interlocutores do petista disseram temer que ele "se veja em uma situação em que receba xingamentos e vaias dos apoiadores de Milei e defendem por isso que o presidente espere uma outra oportunidade para para se encontrar com o argentino, em um ambiente mais controlado".

Embora Milei tenha demonstrado interesse em construir laços com Lula, auxiliares do presidente aconselharam que ele não compareça à cerimônia na Casa Rosada, uma vez que a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está confirmada. O convite foi realizado em 20 de novembro, um dia após sua vitória.

Leia também: Milei pode virar trava para investida do agro brasileiro



Os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ronaldo Caiado (Goiás) e Jorginho Mello (Santa Catarina) também estão confirmados na cerimônia, além de uma série de senadores, deputados federais e estaduais e ex-ministros de Bolsonaro.