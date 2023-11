O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acaba de fazer, nesta segunda-feira (27/11), suas indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Os escolhidos pelo chefe do Executivo foram: o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o procurador Paulo Gustavo Gonet Branco.

Dino foi indicado ao STF. Enquanto Gonet, para PGR. Os nomes já eram apontados como os favoritos do presidente desde a abertura das vagas.

Agora, as duas indicações serão enviadas ao Senado. Os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que também vota as indicações. Os nomes têm que ser aprovados, ainda, pelo plenário do Senado com pelo menos 41 votos "sim".

Se o Senado aprovar os nomes de Dino e Gonet, caberá ao STF e à PGR definir a data das posses.