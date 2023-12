A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) arquivou a denúncia que pedia a cassação do presidente da Casa, vereador Gabriel Azevedo (sem partido), nesta segunda-feira (4/12).

Gabriel era acusado de quebra de decoro parlamentar e abuso de poder em representação protocolada pela ex-vereadora e deputada federal Nely Aquino (Podemos). Entre os argumentos do processo estavam agressões verbais contra colegas vereadores, interferência em uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) com a troca dos membros titulares, e a gravação ilegal do ex-corregedor da Câmara, Marcos Crispim (Podemos).

Durante todo o processo, o presidente da Câmara negou as acusações e tratou o processo como uma "sanha usurpadora", acusando o grupo chamado de "família Aro" - vereadores ligados ao secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP) - de tentarem assumir o controle da mesa diretora do Legislativo Municipal. Entre os interessados na cassação estava o vereador Juliano Lopes (Agir), que no início do ano teria um acordo com Gabriel para assumir a presidência da casa em 2024.

A sessão de hoje ocorreu após a primeira, marcada na manhã da última sexta-feira (1/12), ser adiada por falta do mínimo de 21 vereadores necessários para abrir os trabalhos. No entanto, apesar do relatório que pede a cassação ser apreciado, ele não chegou a ser votado por obstrução do próprio grupo interessado. Nos bastidores a avaliação era de que Gabriel Azevedo seria salvo por não haver os 28 votos necessários para tirá-lo do cargo.

No início da sessão, Juliano Lopes abriu os trabalhos mas suspendeu os trabalhos por 2h. Quando retornaram, Crispim leu um trecho da Bíblia por 11 minutos, seguido da vereadora Flávia Borja (PP), lendo o relatório por 1h20. Durante a fase de discussão, os vereadores se revezaram para ler partes dos depoimentos, até que o prazo regimental terminou quando o relógio marcou 14h30.

Como a denúncia precisava tramitar durante 90 dias depois de aceita pelo plenário, o processo foi encerrado automaticamente e arquivado.

Suplente

Em tentativa de conseguir votos para cassar o mandato de Azevedo, Juliano Lopes, que conduziu o trabalho da mesa diretora, havia convocado o suplente do presidente da Câmara, vereador Professor Genivaldo (Patriota).

A presença do vereador foi possibilitada após uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reverteu uma decisão da última sexta que permitia a presença de Gabriel na votação. No entanto, Genivaldo não marcou presença na sessão.