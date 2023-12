A Camara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) deu início, na manhã desta segunda-feira (4/12), à sessão que prevê a discussão do relatório do processo de cassação do presidente da Casa, Gabriel Azevedo (sem partido). No entanto, a sessão foi suspensa e adiada para as 11h30.

As 9h, a reunião foi aberta pelo 1º vice-presidente, Juliano Lopes (Agir), mas logo em seguida, suspensa. Ao todo, 37 parlamentares estão presentes na Câmara para apreciação do relatório.

Os vereadores de Belo Horizonte têm até hoje para decidir o destino do presidente da Câmara. Pela segunda vez o legislativo municipal se reúne para analisar o relatório referente ao processo de cassação de mandato de Azevedo, que enfrenta acusações de abuso de poder e quebra de decoro.

Hoje é a data limite para possível apreciação do caso. Se não for votado até o final do dia, o processo será arquivado de acordo com as normas do regimento interno da Câmara Municipal, que estabelece um prazo máximo de 90 dias para a tramitação da denúncia.