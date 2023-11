Votação do relatório que pede a cassação do mandato do presidente da CMBH, Gabriel Azevedo, será nesta sexta-feira (1º/12)

O vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Juliano Lopes (Agir), convocou para esta sexta-feira (1°/12) a votação do relatório que pede a cassação de mandato do presidente da Casa Legislativa, Gabriel Azevedo (sem partido). Lopes ainda marcou uma sessão em plenário para a próxima segunda-feira (4/12), também reservada para analisar o relatório.

Leia também: Comissão processante aprova parecer por cassação de Gabriel Azevedo



Gabriel é acusado de abuso de autoridade e agressões verbais a colegas de Câmara. Entre as denúncias destacam-se a suposta falsificação de assinatura do ex-corregedor do Legislativo municipal, Marcos Crispim (Podemos), para arquivar um outro pedido de cassação contra o presidente da Câmara; a ação ilegal na instauração de uma segunda Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Lagoa da Pampulha.

São necessários 28 votos entre os 41 vereadores para aprovar a derrubada de Gabriel Azevedo. As denúncias partiram da ex-aliada Nely Aquino.

Também do lado oposto do presidente da Câmara está o Secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), desafeto do vereador e filho da relatora do pedido de cassação, Professora Marli.