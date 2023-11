O vereador professor Juliano Lopes (Agir) entrou na Justiça contra o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), pelos crimes contra honra de calúnia e difamação. A ação foi protocolada na 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte nesta quarta-feira (8/11).

A ação se dá em razão das acusações que o vereador Gabriel fez contra Juliano Lopes, que é 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), na última segunda-feira (6/11). Durante as oitivas de testemunhas no processo de cassação do vereador Gabriel Azevedo, o parlamentar acusou Juliano Lopes de participar de um suposto esquema de corrupção comandado pelo secretário da Casa Civil do estado de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP).

Segundo Gabriel, Aro teria tentado bloquear a aprovação da lei de subsídio para o transporte público. O vereador alega que esse esquema envolvia empresários do setor.

"Pouco antes da votação em segundo turno, o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, e o vice-presidente da Câmara, Juliano Lopes, me pressionaram para que o projeto de subsídio às empresas de ônibus não fosse pautado. Estou relatando isso pela primeira vez. Eles exigiram que esse projeto não fosse votado porque estavam em negociação com o senhor Rubens Lessa para obter dinheiro em espécie. Caso não conseguissem, não queriam votar o projeto em segundo turno. Houve um momento de tensão entre mim, o secretário da Casa Civil e o vice-presidente, Juliano Lopes, que inclusive utilizou o termo 'panetone' para se referir a essa propina que desejavam obter dos empresários de ônibus", afirmou Gabriel, na oitiva.



Aro sobre denuncia de Gabriel: 'Quer palco'



“Verifica-se que tais falas, agora, deverão ser devidamente comprovadas pelo vereador Gabriel Azevedo, porém, em juízo”, disse o vereador Juliano Lopes, em nota, que também lamentou o “desespero e desequilíbrio do vereador”. Para Lopes, o presidente da CMBH não se preocupa com o “desenvolvimento da cidade”, somente na sua “sede pelo poder”. “É uma lástima que a cidade de Belo Horizonte esteja passando por esse momento”, disse o parlamentar.

Aro também aciona Justiça

Nessa terça-feira (7/11), Marcelo Aro também entrou na Justiça contra o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, em razão das acusações do vereador. A ação também foi protocolada na 8ª Vara Criminal da Comarca de BH.