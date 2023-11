O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Riade, capital da Arábia Saudita, na manhã desta terça-feira (28/11), primeiro destino de sua comitiva no Oriente Médio. O presidente se reúne com o chefe de Estado, o monarca Mohammad Bin Salman, para falar sobre a atração de investimentos para obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O encontro também tem o objetivo de aproximar o governo brasileiro dos sauditas. De acordo com a agenda do presidente, o encontro está previsto para ocorrer às 12h15 (horário de Brasília).



"Chegando na Arábia Saudita, nosso primeiro destino nesta visita ao Oriente Médio, para reuniões com o chefe de Estado e de empresários brasileiros e sauditas. Vamos apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e de parceria entre nossos países nos setores de energia, agricultura e também na indústria. Também vamos apresentar os projetos do Novo PAC para investimentos em infraestrutura", escreveu Lula em suas redes.

Riade é o primeiro destino de Lula em um roteiro pelo Oriente Médio e pela Alemanha. O principal compromisso do petista é na Conferência do Clima das Nações Unidas (ONU), a COP 28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes. O presidente também cumpre agenda em Doha, no Catar; e encerra a missão em Berlim, na Alemanha.

Com o presidente fora do país, o vice Geraldo Alckmin (PSB) assume a principal cadeira do Palácio do Planalto. Ao todo, Lula terá ficado fora do país por um total de 62 dias em 2023, sendo essa a 15ª viagem internacional.

Esta é a primeira agenda internacional do presidente Lula desde que realizou uma cirurgia no quadril, para tratar de dores crônicas, e outra no olho, há cerca de dois meses.