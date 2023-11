O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, expressou seu apoio à escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao indicar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, classificando-a como "muito feliz". Barroso fez essa declaração em Belo Horizonte, onde participava da 24ª edição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Barroso: 'O Supremo não acerta 100%, faz parte a divergência'

Barroso destacou que Lula considerou um conjunto de nomes relevantes e qualificados para a indicação. "Algumas semanas atrás, tivemos uma conversa sobre o assunto, na qual ele solicitou minha opinião sobre alguns desses nomes. Hoje, mais cedo, o presidente me telefonou para anunciar os nomes escolhidos. Acredito que tenha sido uma escolha muito acertada por parte do presidente da República, uma prerrogativa dele", explicou Barroso durante uma coletiva de imprensa.



O ministro também defendeu a necessidade de uma maior representação feminina nos tribunais. " Não escondo que sou a favor da representação feminina em tribunais. Mas, neste caso do Supremo, a escolha é uma prerrogativa do presidente da República, que optou por um ex-juiz. O ministro Flávio Dino tem uma carreira como juiz federal de qualidade, atuou como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça e foi um governador do Maranhão bem avaliado. É alguém que transitou pelo judiciário, legislativo e executivo", afirmou. "Além disso, ele é um senador eleito. Vejo todas essas qualidades em Flávio Dino e acredito que será recebido no Supremo com entusiasmo, trazendo contribuições significativas", acrescentou.

Barroso também enfatizou a qualificação de Flávio Dino, referindo-se a ele como "extremamente qualificado" e ressaltando sua representatividade para a resiliência democrática no Brasil. "Não gosto de hierarquizar pessoas, mas considero que ele representa a resiliência democrática de todos nós. A democracia abrange liberais, conservadores e progressistas, desde que haja um compromisso sincero com sua preservação, e vejo isso em Flávio", enfatizou.

PGR

Quanto à indicação de Paulo Gonet para a Procuradoria Geral da República (PGR) por parte de Lula, Barroso também elogiou a escolha. "Ele é um professor de qualidade, autor de um livro clássico em parceria com o ministro Gilmar Mendes, com experiência como procurador-geral eleitoral e vice-procurador-geral eleitoral. Durante minha gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mantivemos uma boa relação e tenho apreço por ele", comentou Barroso.

O presidente do STF considerou a escolha de Lula como "um nome de alta qualidade" para ambos os importantes cargos na República. "O país estará bem servido com essas duas nomeações", concluiu Barroso.