O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, ressaltou que a Suprema Corte não acerta em 100% dos casos, mas que é normal ter divergências que devem ser respeitadas. Durante discurso na abertura da 25° conferencia nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27/11), ele disse que é preciso celebrar a vitória da democracia sobre os atentados.



"Alguma coisa não parece ir bem com a democracia na última década. Os processos históricos de erosão da democracia se dá por líderes populares eleitos que destroem, tijolo por tijolo, os pilares fundamentais. Pode ser de esquerda, direita, mas se tem uma captura do processo conservador legítimo por uma extrema-direita", disse.

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do STF defendeu a corte e lembrou os ataques sofridos pelos colegas do magistrado. Barroso citou o episódio em que caças da força aérea sobrevoaram a corte com a intenção de quebrar os vidros, citou o desfile de tanques da marinha em um sete de setembro e os episódios do 8 de janeiro, quando foi amplamente aplaudido pelo auditório do Expominas.

No discurso ele ainda exalta a democracia como a ideologia vitoriosa do século XX sobre o fascismo, comunismo, nazismo e sobretudo do "fundamentalismo religioso".