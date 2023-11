Sem citá-lo, o governador Romeu Zema (Novo) rebateu as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse que o governador mineiro não marca presença nas discussões sobre a dívida mineira. Em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (22/11), Zema disse que desde o início da sua gestão busca soluções para a "Recuperação Econômica de Minas Gerais".

A publicação é acompanhada de um vídeo de uma reunião, realizada em maio, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No entanto, apesar do feito, o encontro não foi exclusivo com o governador mineiro. Também estiveram presentes os governadores de Goiás, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Na publicação, Romeu Zema também ressaltou o seu encontro, hoje à tarde, com o ministro Fernando Haddad. O governador mineiro também se encontra com o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB).

"Desde o início da minha Gestão busco soluções pra Recuperação Econômica de Minas. Em maio, ao lado dos outros governadores, estive com o Ministro Haddad pra resolver a dívida dos Estados. Hoje estou em Brasília mais uma vez, na busca de diálogo e solução. Afinal, há 5 anos o Plano foi apresentado pra resolver essa dívida do passado que nós mineiros teremos que pagar", escreveu Zema.

O governador também acresceu a 'hashtag' "#MentiraTemPernaLonga", em referência ao ditado popular 'Mentira tem perna curta'.