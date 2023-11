A vereadora Regina Cioffi (PP) lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, com 23,83% das intenções de voto. De acordo com a nova pesquisa do Instituto F5, o ex-prefeito de Poços de Caldas Eloisio Lourenço (PSB) aparece na segunda posição, com 16% das intenções de voto.

Já Ulisses Guimarães (MDB), ex-prefeito de Caldas, aparece na terceira posição, com 12,17% das intenções de voto. Na sequência aparece o vereador Diney Lenon (PT), com 8,67%, seguido do Secretário Municipal de Saúde de Poços de Caldas, Thiago Mariano, com 5,83%. O vereador Marcelo Heitor (PL) tem 5,17% das intenções de voto, o vice-prefeito de Poços de Caldas, Tio Júlio, 5%; e Douglas Dofú (União), 1,83%.

Votos nulos e brancos somam 8,67%, outros 12,83% de eleitores não souberam ou não responderam.

Não votariam

Ainda segundo a pesquisa, apesar de liderarem os cenários, 16,67% dos eleitores não votariam no ex-prefeito Eloisio do Carmo e outros 7,83% não votariam de forma alguma na vereadora Regina Cioffi.

Neste recorte, 21,50% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos. Já 9,17% não votariam em nenhum e 19% não sabem ou preferem não opinar.

Leia: Autor do ataque em escola de Poços de Caldas diz à PM que buscava vingança



Candidatos que os eleitores não votariam:

Eloisio do Carmo: 16,67%

Regina Cioffi: 7,83%

Marcelo Heitor: 6,83%

Tio Júlio: 5,83%

Diney Lenon: 4,83%

Ulisses Guimarães: 3,83%

Douglas Dofú: 2,33%

Thiago Mariano: 2,17%

Avaliação da gestão

Segundo o levantamento, 40,50% dos eleitores de Poços de Caldas consideram a gestão do prefeito Sérgio Azevedo 'boa'. Para 26%, a administração tem sido 'regular', enquanto para 17,67% tem sido 'ótima'.

Para 7,67% dos poços-caldense a gestão tem sido 'ruim' e para 6,83% 'péssima'.

Apenas 1,33% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa

A pesquisa do Instituto F5 foi realizada entre os dias 6 e 8 de novembro, com 600 eleitores. A margem de erro é de 3,99 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade estimado é de 95%.