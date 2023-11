O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou nos stories do Instagram um vídeo em que o ex-atacante Kléber Gladiador critica e xinga o youtuber Felipe Neto por ter apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de 2022.

Os participantes do programa do Canal do Benja comentavam as recentes críticas do influenciador botafoguense sobre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

"Felipe Neto daqui a pouco vai estar tirando foto com o presidente da CBF. A última vez que ele falou que alguém era ladrão, ele estava abraçado com o cara depois que ele ganhou a eleição. Esse cara é um imbecil", afirmou o ex-Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio.

Em 2016, Felipe Neto fez um vídeo em que chama Lula de ladrão e convoca protestos contra a então presidente Dilma Rousseff (PT). Quatro anos depois, o youtuber declarou que havia errado ao fazer as ofensas aos petistas e passou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao longo das últimas semanas, Felipe Neto reclamou de diversas decisões da arbitragem contra o Botafogo. Após a derrota de virada por 4 a 3 contra o Palmeiras, ele acusou a CBF de "corrupta, bandida e safada" e que os árbitros são "mal intencionados".

O jornalista Rodrigo Mattos do Uol afirmou que Ednaldo deve entrar com um processo contra o youtuber.