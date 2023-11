O núcleo bolsonarista da Câmara dos Deputados aprovou a convocação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, para prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização e Controle sobre a inclusão da vacina contra a COVID-19 no Plano Nacional de Imunização (PNI). A reunião foi marcada para o dia 28 de novembro, após requerimento do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

“Meu requerimento de convocação da Ministra da Saúde realizado em conjunto com a Deputada Bia Kicis acaba de ser aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle. A ministra Nísia Trindade prestará esclarecimentos, no dia 28/11, às 13h, na Comissão, acerca da inclusão da vacinação contra a COVID no PNI em crianças de até 6 anos. Pressionaremos para que essa vacinação seja facultativa e não obrigatória, como quer o Ministério do Lula”, disse Nikolas.

A partir de 2024, a vacina contra a COVID-19 fará parte do PNI. A recomendação do Ministério da Saúde é de que os estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos e imunocomprometidos.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, afirma que a mudança é alinhada com recomendações da Organização Mundial da Saúde [OMS]. “Durante a pandemia, foi criado um programa paralelo, para operacionalização da vacina contra a covid-19, fora do nosso programa nacional. O que fizemos este ano foi trazer a vacina contra a covid-19 para dentro do Programa Nacional de Imunizações. A vacina passa a ser recomendada no calendário de crianças”, disse.



(Com informações de Agência Brasil)