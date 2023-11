O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a defender que o governo mantenha a meta de zerar o déficit nas contas públicas. Durante evento promovido pelo Banco BTG Pactual, nesta segunda-feira (6/11), o parlamentar destacou que a economia é o “principal fator de paz social e de crescimento do país” e que o poder Legislativo atuará no estabelecimento de um regime fiscal sustentável.

“Se estabeleceu uma meta de redução do déficit, de déficit zero no Brasil. Essa meta deve ser continuamente perseguida e buscada. Se lá na frente ela não conseguir ser alcançada, é uma outra coisa. Mas nós não podemos deixar de ter a tônica do encaminhamento, do combate ao déficit público, e do crescimento do Brasil, e do crescimento de receitas que sejam sustentáveis”, disse Pacheco.

O senador ainda afirmou que o Legislativo contribui por uma reforma tributária que “viabilize um novo ciclo de crescimento no Brasil” e lembrou do esforço do Congresso para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e viabilizar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do arcabouço fiscal.

“O Senado Federal e o Congresso Nacional têm compromisso com a agenda do governo federal que tenha esse propósito e, eventuais equívocos, serão constantemente por mim apontados”, pontuou.

A meta fiscal foi questionada pelo presidente Lula no final de outubro, sinalizando que a meta pode não ser alcançada. O petista defende que não se corte gastos em obras públicas para alcançar o objetivo já preconizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que defende a proposta desde que assumiu a pasta.

Constantemente questionado sobre a meta desde que Lula relativizou as questões, Haddad tem se esquivado de responder sobre uma eventual mudança na meta.