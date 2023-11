O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), determinou que os 152 postos de saúde da cidade vão passar a ter segurança feita por agentes da Guarda Civil Municipal diante dos recentes episódios de violência. A medida terá início na próxima segunda-feira (13/11).

"É uma resposta imediata para uma situação tão desagradável e que coloca em risco nossos profissionais de saúde. Espero que eles possam trabalhar com tranquilidade, tendo guardas municipais para protegê-los”, afirmou o prefeito Fuad.

Nesta terça-feira (7/11), um lutador de MMA agrediu um médico no Centro de Saúde Santa Amélia, na Região da Pampulha, devido a uma confusão com o sobrenome da mulher do agressor.

O secretário de Saúde, Danilo Borges, apontou que a medida atende a uma solicitação dos funcionários de saúde. Em 2023, já foram registradas 27 ocorrências de brigas e agressões.

Além dessa decisão, o plano prevê a presença de guardas municipais 24h em nove UPAs que realizam atendimento.

Também deve ser feito um patrulhamento preventivo voltado unicamente para unidades de saúdes, com cerca de 40 motos.