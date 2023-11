Fuad pede ajuda ao governo federal para urbanizar Ocupação Izidora

Prefeito Fuad Noman (PSD) durante entrevista ao 'EM Minas' em 21 de setembro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - Arquivo)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta terça-feira (31/10) que o prefeito Fuad Noman (PSD) está mantendo conversas com o ministro das Cidades, Helder Barbalho, na tentativa de obter recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O recurso, conforme o Executivo, é para aplicar na urbanização da Ocupação Izidora.