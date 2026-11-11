Sophie Gilbert destrincha a impotência por trás do ‘Girl Power’

Poucas décadas foram mais relevantes para a cultura pop do que a de 2000. Entre calças de cintura baixa e atentados terroristas, as sociedades - principalmente a estadunidense -, se preparavam para tomar conta de (e ser tomada por) redes sociais, divas da música e do cinema e novas lógicas de consumo. No entanto, tudo que tornava esse período tão propenso ao entretenimento era, precisamente, o que o tornava um pesadelo feminino. Pelo menos é o que defende a jornalista britânica Sophie Gilbert em seu novo livro, “Garota sobre garota: como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesma”, lançado no Brasil pela editora Todavia.

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“Comecei o projeto deste livro porque a crueldade e o desprezo dirigidos às mulheres durante os anos 2000 pareciam mais significativos do que se costuma dar crédito. Foi um momento em que todas as mulheres eram apresentadas como disponíveis para críticas e dissecação pública”, diz Gilbert no capítulo “Garota das fofocas: a degradação das mulheres e a fama na mídia do século XXI”.

A exposição feminina em tablóides e sites de fofoca é apenas uma das facetas da opressão que a autora explora ao longo de dez ensaios, cada um deles abordando um aspecto da cultura pop da época. A influência da pornografia, a vigilância constate, o individualismo e a sensação de que qualquer um podia ser elevado ao estrelato são outros pontos essenciais que ela enfatiza em suas análises — elementos que, segundo ela, moldaram não só a década, como as mulheres que cresceram nela.

Ao longo de anos conturbados, jovens millennials foram bombardeadas com mensagens de auto-ódio, imagens de corpos inalcançáveis e representações culturais estereotipadas. A substituição das subversivas Riot Grrrls pelas dóceis Spice Girls, bem mais prontas para consumo, era só mais um exemplo de que o pós-feminismo, auxiliado pelo capitalismo, estava ativamente destruindo noções que o movimento feminista havia lutado por anos para construir. Gilbert exemplifica, hábil e microscopicamente, todas essas viradas macroscópicas a partir de um repertório cultural que parece não ter fim.

O que mais impressiona é o momento em que as referências de diferentes capítulos começam a se cruzar, interligando desde a sex tape vazada da cantora, atriz e socialite Paris Hilton à crise imobiliária de 2008. Uma verdadeira rede de contatos e conexões sinistras se revela por debaixo dos panos do entretenimento estadunidense do novo milênio.

Ao debruçar sobre capas de revistas com adolescentes nuas, comédias sexuais masculinas e linchamentos em reality shows, Gilbert demonstra que era — e ainda é — muito difícil lutar contra um sistema tão dependente da espetacularização da dor feminina. Difícil, mas não impossível.

Um capítulo que se destaca no livro é “Garota sobre garotas: autoria confessional e seus detratores”, no qual a autora analisa o mérito de séries como “Girls” e “Awkward black girl” na luta contra os valores pós-feministas dos anos 2000. Devido a casos como os de Lena Dunham e Issa Rae, que foram, respectivamente, vítimas de comentários gordofóbicos e racistas após a estreia de suas séries na HBO, ela ressalta a importância de que mulheres contem suas próprias narrativas. Só assim seria possível reverter, ao menos em parte, o mal que a cultura pop da época fez ao feminismo.

“Garota sobre garota” promete muito em seu subtítulo — “como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesma” —, mas entrega tanta profundidade quanto um livro com seu número de páginas consegue entregar. A premissa ambiciosa e a abordagem multimidiática fazem com que, por vezes, alguns capítulos acabem sem responder a todas as suas questões.

No entanto, isso provavelmente se deve mais à complexidade dos fenômenos abordados do que a uma falta de pesquisa e ou esforço por parte da autora. Tendo trabalhado e concorrido ao Prêmio Pulitzer como crítica, Sophie Gilbert mobiliza, analisa e relaciona com sucesso uma série de momentos icônicos que vão muito além de sua superfície. Sob uma lente feminista afiada, comprova, para o bem e para o mal, o poder da cultura pop.

Entrevista

No capítulo final, você afirma que a revogação do caso Roe v. Wade foi o que a inspirou a escrever "Garota sobre garota". Houve outros acontecimentos que influenciaram ou motivaram a escrita do livro?

Algumas coisas, sim. Uma delas é que, em 2020, eu estava morando em Nova York e tive gêmeos bem no começo da (pandemia da) Covid. É uma mudança que altera muito sua vida, indo de zero bebês a dois bebês. Tive uma espécie de colapso, o que soa dramático, mas era o que parecia. De repente, eu não era mais uma pessoa, era só a cuidadora desses bebês muito bravos. Não podia mais fazer nenhuma das coisas que sempre amei fazer: ler, ver séries, assistir filmes, cozinhar… Todas essas coisas que informaram meu senso de quem eu era tinham acabado. Então, quando voltei à vida normal, a trabalhar e a dormir bem, percebi o quanto quem eu era havia sido influenciado pela cultura, especificamente pela cultura pop. Acabei escrevendo muitos ensaios em 2021 que giravam em torno dos anos 2000. E eu ficava pensando que realmente queria voltar a esse período que tinha sido tão profundo para mim, para as mulheres da geração Millennial, para as gerações que vieram depois, e examinar o que ele fez conosco.

Seu livro trata principalmente de como a cultura pop impactou as mulheres da geração Millennial. Você acha que as mulheres da geração Z estão em melhores condições culturais do que as gerações anteriores?

Acho que hoje é melhor e pior. Por um lado, não acho que em 1999, quando eu tinha 16 anos, usávamos a palavra “consentimento". Não fazia parte da nossa compreensão de sexo e intimidade. Agora existem todos esses termos que as mulheres mais jovens têm acesso para explicar coisas que acontecem com elas, como "gaslighting" e “relação sexual não consensual”. A linguagem é muito poderosa, porque quando você consegue expressar algo em palavras, você pode lutar contra esse algo. Ao mesmo tempo, tenho muita compaixão e empatia pelas mulheres da geração Z porque o mundo em que elas vivem é muito focado no visual e na performance do eu através das redes sociais o dia todo, todos os dias. E isso é exaustivo para mim, aos 43 anos, então não consigo imaginar como é para as pessoas na faixa dos 20 anos.

Você foi finalista do Prêmio Pulitzer de Crítica. Seu trabalho como crítica ajudou na escrita do livro? Em algum momento te atrapalhou?

Acho que foi exatamente a mesma coisa, só que mais longo. Sempre escrevi o tipo de texto que escrevo nesse livro, crítica cultural com interesse em identidade e no que a cultura nos diz sobre nós mesmos e outros seres humanos. Venho fazendo isso no The Atlantic há 12 anos, e transformar isso em um projeto do tamanho de um livro foi algo muito maior, muito mais longo, mais difícil, mais solitário. Você precisa ter muita convicção no que está fazendo, porque não há ninguém para dar sua opinião nos primeiros meses. Você está escrevendo 60 mil palavras sozinho e torcendo para que valha a pena. Por outro lado, não acho que conseguiria ter escrito esse livro sem o conjunto de trabalhos que desenvolvi como crítica no The Atlantic e antes disso. Tenho muita sorte de ter esse emprego nesse lugar que ainda investe nesse tipo de jornalismo.

Quantas das referências usadas você já conhecia e com quantas precisou entrar em contato durante a pesquisa para o livro? Como foi esse processo?

Havia muito que eu lembrava e muito que eu pude revisitar e ver de uma forma completamente diferente. Isso é sempre interessante, não é? Por exemplo, me lembro de ver o filme "Beleza americana" quando jovem e pensar: "Meu Deus, esse filme é arte. Que profundo!”. Reassistindo aos 40 anos, pensei: "Esse filme inteiro é sobre a fixação sexual de um homem por uma garota de 16". Houve muita pesquisa. Parte dela foi muito divertida, como rever "America's next top model". Rever as primeiras temporadas de “Real housewives” foi como entrar em uma máquina do tempo. Essas coisas te levam de volta a uma certa época e um certo lugar. Mesmo que sejam consideradas obras de qualidade duvidosa, que não se preocupam com assuntos sérios: elas capturam muito bem um momento específico. A pesquisa durou cerca de um ano e meio. Eu tinha um documento do Google que eventualmente tive que dividir, porque era tão longo que travava o tempo todo. Foi intenso, mas divertido.

"Girl on girl" foi publicado há quase um ano e fala de eventos de 2024. Considerando tudo o que aconteceu desde então, se você fosse escrever um capítulo extra, como ele seria?

Acho que foi em 1º de janeiro que Elon Musk apresentou o gerador de imagens do Grok, e de repente ser mulher — não uma mulher com vida pública, mas simplesmente uma mulher cuja imagem existe — significava poder ser transformada em pornografia. Vi uma citação ontem, acho que de um dos irmãos que dirigiram os filmes dos Vingadores, sobre como, no futuro, um homem poderá ir para casa e assistir a um filme no qual contracena com Marilyn Monroe. Para mim, é a mesma coisa. É como se você estivesse pegando alguém sem o consentimento dela e transformando-a em uma espécie de fantasia sexual. Isso me perturbou muito. Então, se eu fosse escrever um capítulo agora, com tanta coisa que aconteceu desde então, seria sobre inteligência artificial e pornografia deepfake. Seria um tema enorme. Talvez seja assunto para outro livro ou outro ensaio em algum momento. As maneiras como elas estão influenciando a beleza, a sexualidade, questões interessantes que eu acho que são os assuntos mais importantes da nossa época para as mulheres... Eu poderia continuar falando sobre isso para sempre.

Divulgação

Ficha técnica

“Garota sobre garota: como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesma”

Sophie Gilbert

Editora Todavia

336 páginas

R$ 104,90



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*Estagiária sob supervisão dos subeditores Paulo Nogueira e Thiago Prata