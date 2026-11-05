Fernando Gerheim apresenta uma fábula de prazer e poder

Olyveira Daemon - Especial para o Estado de Minas

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O mais recente romance de Fernando Gerheim nos convida a bisbilhotar a rotina de uma divindade desprezível. Seu nome é Jama7. Nessa fábula de prazer e poder, o mestre supremo manipula com refinada crueldade uma sociedade insólita. Entre jogos de dominação e regras absurdas, contemplamos as entranhas de um aparato de controle principalmente sexual.

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Nascido em 1964, o carioca Gerheim é escritor, artista e professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dos Programas de Pós-Graduação em Artes da Cena e em Artes Visuais, da mesma universidade. No novo livro, Jama7 é o fornicador-mor. O amante de todas as mulheres, de todas as meninas. Suas infinitas alcovas funcionam como o verdadeiro centro do governo. Um governo totalitário, pornográfico, em que a liberdade do sexo feminino é abduzida e doutrinada regularmente. Às vezes sequestrada e violentada. Porque Jama7 jamais aceita resistência. Ele é o progenitor incestuoso de todas as crianças, mas nenhum homem sabe disso. O medo, o fascínio e a cega submissão moldam o mundo feminino. Nenhum namorado ou marido sabe que todas as mulheres pertencem ao harém virtual dessa sedutora divindade predadora, pai de todos nós.

O contra-ataque parte da jovem Aja, uma das alunas da Escola Especial, instituição destinada à formação e à submissão sexual das meninas sob a tutela de Jama7. Mal adaptada nesse ecossistema misógino, Aja logo se destaca por apresentar lampejos de altivez e resistência, gerando atrito e faíscas contra a autoridade divina. Após escapar da Escola Especial, a garota encontra um aliado no também fugitivo Nô, que se isolara da sociedade ao perceber sua arquitetura perversa. O primeiro amor surge, inevitavelmente, entre meios-irmãos. Num ambiente marcado pelo medo e pela vigilância, o casal transforma o afeto em coragem e potência contra o poder de Jama7.

Consolidando-se como uma das vozes mais audaciosas da literatura brasileira contemporânea, Fernando Gerheim também é autor do excelente romance “Signofobia”, lançado em 2012, sobre uma pandemia semiótica que provoca um curto-circuito cognitivo, levando as pessoas, no limite, a se transformarem em imagem incorpórea. Se nessa obra o romancista já demonstrava uma habilidade ímpar para explorar as distopias da linguagem e da comunicação de massa, em “Jama7” o autor radicaliza sua pulsão provocativa ao expor a mecânica bestial do poder masculino e da cultura do estupro.

Jama7 não é um antagonista convencional. Ele é a alegoria deformada de uma estrutura patriarcal e messiânica levada às últimas consequências. Sua divindade governa misturando decretos burocráticos viciosos e plena dominação sexual, transformando essas anomalias no eixo favorito da maquinaria política. Ao se afirmar pai de todos, progenitor invisível de cada criança, e manter um harém dissimulado, sem que nenhum homem saiba, esse personagem sintetiza a cultura do estupro e o assédio moral naturalizado.

A Escola Especial é uma arma emblemática dessa maquinaria. Sua pedagogia se destina à doutrinação do desejo feminino para a servidão, espelhando os mecanismos reais de seitas e lideranças autoritárias que utilizam a fé, o medo e a vigilância para solapar a autonomia individual. O terror promovido pelo Todo-Poderoso Jama7 reflete as violências e assimetrias dolorosamente reconhecíveis no mundo real.

OLYVEIRA DAEMON é escritor, ensaísta, antologista e coordenador de oficinas de criação literária

“Jama7 – uma fábula de prazer e poder”

De Fernando Gerheim

Editora Rupa

206 páginas

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