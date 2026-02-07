Reedição de coletânea de artigos reforça a atualidade de Hélio Pellegrino

“A nudez sem pecado”, “A tortura política”, “O silêncio de chumbo”, “A utopia do possível”. Eis os títulos de quatro dos 59 artigos de Hélio Pellegrino (1924-1988) reunidos no livro “A burrice do demônio”. Esgotada por mais de duas décadas, a coletânea de publicações ganha nova edição da Rocco e se mostra valiosa oportunidade de conhecer as ideias - e a veemência – do psicanalista mineiro, uma das vozes mais atuantes do Brasil no período de transição da ditadura militar para o restabelecimento da democracia.

Publicados na imprensa entre 1982 e 1988, os artigos de Pellegrino continuam atuais. Ele se posiciona contra o autoritarismo, sai em defesa dos direitos humanos, se mostra radicalmente contrário à pena de morte (leia artigo nesta edição). “A volta de ‘A burrice do demônio’ ao horizonte dos leitores é mais do que um gesto editorial — é a reabertura de uma ferida luminosa no coração do Brasil”, destaca, na apresentação, a psicanalista Larissa Leão. “Reabre o que estava silenciado, uma dor nacional, as injustiças, as desigualdades, as repressões políticas e sociais, e, ao mesmo tempo, traz à tona uma claridade crítica, uma consciência transformadora”, garante a vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico de 2025 na categoria Psicologia e Psicanálise pela obra “Hélio Pellegrino: por uma psicanálise política”.

Leia, nesta edição, trechos da apresentação de Larissa Leão e “Pena de morte”, um dos artigos do livro de um intelectual que não se limitou ao campo das ideias no que a psicanalista chama de “território da coragem”.

“Ler Hélio Pellegrino é aceitar a travessia de uma palavra que não se rende, que insiste em interrogar, em denunciar, em poetizar. É perceber que o impossível, quando nomeado, pode se transfigurar em horizonte de liberdade”, afirma Larissa Leão, definindo a obra como “testemunho e convocação” de um intelectual brasileiro que nunca silenciou nem perdeu a indignação e a paixão.

“A BURRICE DO DEMÔNIO”



De Hélio Pellegrino

Rocco

304 páginas

R$ 89,90

A PALAVRA DE PELLEGRINO

Trechos dos artigos do psicanalista reunidos em “A burrice do demônio” (Rocco)

“Os sonhos não são nuvens, mas a primeira pátria do homem.”

*

“Religião é ciência do mistério – ou mistério em plena luz.”

*

“O mundo,tal como hoje está organizado – ou desorganizado –, cultiva, no particular e no geral, a cegueira e a surdez sistemáticas.”

*

“Uma cidade não é um diamante transparente. Ela espelha, palmo a palmo, o mundo dos homens, suas contradições, abusões, virtudes e desterros.”

*

“Estamos cegos, surdos e mudos, emurados e tumulados, enfastiados de tudo o que seja diferenciação pululante, multiplicidade, surpresa, mistério.”

*

“Há, no país, um divórcio hiante entre poder e povo, denunciando o fato dolorosíssimo de que somos uma nação fendida, onde a minoria absoluta é detentora da riqueza, do poder e da glória, construídos à custa da despossessão e da miséria da imensa maioria.”

*

“O ‘Encontro marcado’ (do amigo Fernando Sabino) é a história da apaixonada procura de caminhos, na juventude. Ele fala da paixão da amizade, da paixão literária e da paixão amorosa, com nobre e densa riqueza,tendo como pano de fundo a busca do Outro – e de Deus.”

*

“Sempre haverá, por mercê dos céus, jovens no mundo, famintos dos frutos da terra e do rumor do Absoluto, cuja presença encrespa – e atravessa – todas as coisas.”

*

“Toda vida – inclusive a psíquica – é processo, movimento,tempo. A vida é sempre um vir-a-ser, isto é, ela articula o ser que sou ao ser que irei tornar-me, e isso significa que todo ser humano é e não é, numa ambiguidade constitutiva da estrutura de sua existência.”

*

“Ao demônio é impossível unir o que quer que seja, pois lhe falta bondade. O amor, segundo Dante, é a força que move o sol e as estrelas. A conjunção dos seres humanos,tanto quanto a dos astros na harmonia das esferas, é fruto de Eros. Eros conjuga, configura, complexifica, totaliza. Se a união faz a força, Eros é forte – e o demônio, fraco. A inteligência verdadeira é erótica, se fundamenta no amor. A bondade,fora de qualquer dúvida, é a forma superior de inteligência.”