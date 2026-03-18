O que significa ser mulher?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Centrado na figura feminina, “Retratos de Mulher”, de Jeanine Geraldo, doutora em literatura, professora e escritora, reúne contos que abordam experiências marcadas por violência, abuso e silenciamento. As narrativas partem da ideia de que o horror não está no sobrenatural, mas em situações presentes na vida cotidiana. Em comum, os textos exploram a experiência de ser mulher em contextos em que diferentes formas de violência aparecem de maneira recorrente.

O conto de abertura, “A enforcada”, acompanha uma menina que, como presente de aniversário, pede ao pai, vigia noturno de uma fábrica, para conhecer seu local de trabalho. Durante a visita, ela encontra um funcionário que a entretém com histórias de terror. Ambientada à noite e em espaços vazios, a narrativa constrói um clima de tensão que não depende de elementos sobrenaturais. Narrado do ponto de vista da criança, o conto aborda o abuso infantil e conduz a um desfecho inesperado.

Segundo Jeanine Geraldo, suas histórias partem tanto de experiências pessoais quanto da observação da sociedade. “Acho que minhas experiências pessoais e observações da sociedade não só influenciam as histórias; é a partir delas que as histórias nascem. De alguma forma, mesmo que a matéria do conto não parta de uma experiência autobiográfica, a forma como eu narro está fundamentada na minha maneira de experienciar o mundo”, afirma.

Além de temas relacionados à violência de gênero, o livro apresenta narrativas que exploram questões como vida e morte, o medo e o mar. Há também contos com caráter metalinguístico, que refletem sobre o próprio fazer literário.

Para a autora, a literatura busca provocar uma resposta emocional no leitor. “Acredito que o verdadeiro objeto da arte seja aquela emoção que se acende no peito do leitor, a experiência profundamente humana retratada ali. E é esse tipo de emoção que desejo que meu leitor e minha leitora acessem. De forma bastante ambiciosa talvez, gostaria que cada história fosse também uma oportunidade de olhar para dentro.”

Editora Urutau/Divulgação



Serviço

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• Livro: Retratos de Mulher

• Autora: Jeanine Geraldo

• Editora: Urutau

• Páginas: 164

• Preço: R$ 58

• Onde encontrar: editoraurutau.com/