Flitabira homenageia os 75 anos de 'Claro enigma'

Terra natal de Carlos Drummond de Andrade, Itabira sediará homenagem aos 75 anos de “Claro enigma”. Com o tema “A máquina do mundo em nós”, a sexta edição do Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira) será realizada de 29 de outubro a 1º de novembro de 2026, no Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) e no entorno do espaço. A curadoria do festival lembra que a edição de 2026“parte de um poema escrito há mais de sete décadas para olhar o presente. A literatura talvez não ofereça a explicação definitiva do mundo, mas continua sendo uma das formas mais poderosas de interrogá-lo.”

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No dia 31 de outubro, data de nascimento do poeta itabirano, o ensaísta José Miguel Wisnik apresentará uma aula-espetáculo sobre “A máquina do mundo”, e o jornalista Pedro Bial fará uma leitura de poemas. Além deles, estão previstas as participações de Alexandre Porto Vidal, Calila das Mercês, Conceição Evaristo, Fabrício Carpinejar, Geni Núñez, Geraldo Carneiro, Maria Esther Maciel, Renato Noguera e Sérgio Abranches. A programação principal incluirá encontros com escritores brasileiros e estrangeiros, mesas literárias, conversas sobre livros, lançamentos, leituras e sessões de autógrafos.



Durante quatro dias, o festival ocupará o Teatro da FCCDA e a área próxima com programação contínua e gratuita. O Teatro da FCCDA concentrará a programação literária, com mesas de debate, palestras, conversas e encontros de hora em hora entre escritores, intelectuais, pesquisadores e artistas. As obras dos convidados servirão de ponto de partida para discussões sobre literatura e questões contemporâneas.



A programação da data também reunirá Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Bianca Santana em homenagem a Dona Tita e Dona Rosinha, nomes ligados à história e à cultura negra de Itabira, falecidas recentemente. O encontro ocorrerá nas semanas que antecedem o aniversário de 80 anos de Conceição.



A programação inclui ainda a estreia nacional do espetáculo “Claro Enigma”, do Grupo de Dança Primeiro Ato, dirigido por Suely Machado e idealizado por Pedro Drummond. Inspirada na obra do poeta, a montagem utiliza a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como linguagem coreográfica e articula literatura, dança e acessibilidade.



Quatro edições especiais do “Sempre um Papo – Palavra Acesa” integrarão a programação. Os encontros presenciais tratarão de quatro dimensões associadas à ideia de “máquina” no poema de Drummond: tecnologia e inteligência artificial; planeta, desenvolvimento e natureza; Brasil contemporâneo; e metafísica. Cada edição terá um convidado e um entrevistador, duração aproximada de 50 minutos e participação do público pela internet.

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Além da produção literária, Carlos Drummond de Andrade realizou desenhos em papéis avulsos, cartas, manuscritos e cadernos, incluindo perfis, caricaturas e autorretratos. Parte desse material foi preservada por seu neto, Pedro Drummond, curador da exposição. Instalada na Livraria do Flitabira, a mostra reunirá essas imagens e ampliará o diálogo entre literatura, artes visuais e memória do poeta. O Flitabira tem organização da Associação Cultural Sempre Um Papo, de Afonso Borges, queatua há quatro décadas na promoção do livro, da leitura, da literatura e do debate de ideias.