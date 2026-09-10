Casa Fiat de Cultura debate o futuro das cidades em palestra gratuita

A Casa Fiat de Cultura e a Fundação Torino promovem no dia 15 de setembro, às 19h30, a palestra “Cidades do amanhã: a imaginação de futuros possíveis”. O encontro com o designer e professor Carlo Franzato é gratuito e abordará temas como regeneração ecológica e o papel do design na construção de cidades mais plurais.

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A palestra integra a programação paralela da exposição “Celebrar as ruas: 50 anos de Fiat e brasilidade na Casa Fiat de Cultura”. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla.

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Um dos pontos centrais do debate será a experiência do projeto “Cidades do Amanhã”, desenvolvido com professores e alunos de 11 anos da Fundação Torino Escola Internacional. A iniciativa estimulou as crianças a imaginarem novas possibilidades para as cidades. Os projetos e desenhos inspiraram a sala “Cidades do Futuro” da exposição.

Carlo Franzato também discutirá o conceito de alfabetização em futuros. A ideia defende que imaginar o amanhã não deve ser uma prática restrita a especialistas. O professor apresentará como o design pode transformar esse exercício em um instrumento de reflexão e ação para diferentes públicos.

A discussão se conecta à proposta da mostra “Celebrar as ruas”, que reflete sobre as transformações no Brasil nas últimas cinco décadas para também olhar para o futuro. As cidades são apresentadas como espaços em construção permanente, onde novas formas de convivência podem ser imaginadas.

Quem é Carlo Franzato

Carlo Franzato é designer com atuação nos campos da inovação social e da sustentabilidade. Professor associado do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio, ele coordena o laboratório de design socioambiental Ecotopias. Sua pesquisa se dedica a processos participativos para antecipar cenários inspirados na ecologia.

Serviço

Palestra “Cidades do amanhã: a imaginação de futuros possíveis”

Data: 15 de setembro de 2026, às 19h30

Local: Casa Fiat de Cultura – Praça da Liberdade, 10, Funcionários

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Inscrições: gratuitas, pela Sympla