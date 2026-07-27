Leon Myssior
Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.
GELEIA URBANA
Por que falar de arquitetura
A arte projeta um futuro radiante e uma vida melhor nas músicas, nas pinturas, nos poemas e na literatura. Por que não na arquitetura e nas cidades?
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27/07/2026 06:00
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