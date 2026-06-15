A cidade também educa: por que a beleza precisa estar na escola

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

Você já reparou que, se um livro for ruim, a gente fecha? Se o filme for chato, dá para sair no meio da sessão. Mas, uma cidade feia, mal cuidada e hostil, não tem como fugir. A gente é obrigado a viver nela. O desenho das ruas e a qualidade dos prédios moldam o nosso humor e o nosso comportamento todos os dias, quer queiramos ou não.



Nas escolas, faz-se um trabalho indispensável ensinando matemática e português (que, claro, deveriam ser ensinadas com propriedade, afinco e efetividade, como comprovam as notas brasileiras em todos os rankings mundiais). Essas disciplinas são a base de tudo, do raciocínio lógico à capacidade de se expressar e trabalhar.



Mas, para a formação ser completa, falta um terceiro pilar: aprender a ver o mundo com olhos atentos à beleza e à harmonia. Se a matemática ajuda a calcular o mundo e o português a explicá-lo, o ensino da arte e da arquitetura ensina como habitar esse mundo com dignidade, civilidade e expectativa compatível com o nível civilizatório alcançado.



O ensino de artes e história da arte até integram o currículo obrigatório do MEC, mas quem tem filhos em idade escolar já se acostumou a ver esse conteúdo desprezado e desidratado ao paroxismo, escondido em atividades desimportantes, abafado pelos “ temas transversais” (aquela grande área de difícil circunscrição, fluida, onde cabem “direitos humanos”, educação para o trânsito, saúde, meio ambiente e cultura afro-brasileira e “povos originários”, etc, etc).



Arte, arquitetura e urbanismo são coisas sérias, mas dependem de uma “fundação”, de uma base na arte, na história da arte; são coisas sérias, e merecem ser levadas a sério (abra a sua janela, caminhe pelo seu bairro, e me diga se arte, arquitetura, paisagismo e urbanismo não são coisas sérias?).



E esse aprendizado não pode ficar restrito aos livros. Ele precisa ganhar as ruas, com visitas regulares a museus, teatros, prédios históricos, parques e jardins bem projetados. Essa vivência tem um peso ainda maior quando olhamos para a realidade do nosso país. Uma parcela enorme das nossas crianças cresce em favelas e nas franjas das cidades — locais muitas vezes marcados pelo abandono, pela sujeira, pela falta de saneamento e pela ausência completa de praças, museus, centros culturais ou áreas de lazer.



Quando a escola leva essas crianças e jovens para fora da sua comunidade e os apresenta a um museu importante, a um edifício com arquitetura de qualidade ou a um parque bem cuidado, uma janela imensa se abre. Esse contato expande horizontes. Mostra para a criança e para o jovem que o mundo pode ser organizado, limpo e acolhedor, tirando aquela sensação de que o cenário feio e degradado é a única realidade possível. Isso desperta a curiosidade, eleva a autoestima e, principalmente, planta a semente da esperança e do desejo de transformação.



Sentir-se bem em um lugar bonito não é uma abstração, e nem é pessoal. A ciência já comprovou isso. Pesquisadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, usaram inteligência artificial para analisar milhares de fotos urbanas e descobriram que as pessoas se sentem muito mais felizes e saudáveis em locais visualmente agradáveis, independentemente de serem bairros ricos ou pobres. A beleza acalma e acolhe.



Na mesma linha, um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que frequentar espaços culturais e ter contato com a arte reduz drasticamente o estresse e a ansiedade em jovens, além de estimular a criatividade. O mesmo vale para o contato com áreas verdes planejadas.

Cientistas da Universidade de Michigan defendem que caminhar por um parque bem desenhado — aquela natureza feita para a contemplação e o descanso — limpa o cansaço mental causado pelo excesso de telas e pelo barulho do trânsito.



Além de fazer bem para a mente, a boa arquitetura e os espaços públicos atraentes são os melhores remédios contra a divisão social. Parques e praças limpos e bonitos funcionam como ímãs. Eles aproximam pessoas de realidades totalmente diferentes, estimulam a convivência e geram respeito mútuo. Em uma praça bem cuidada, todos os cidadãos dividem o mesmo espaço com o mesmo direito e a mesma dignidade.



No fim das contas, democratizar o acesso ao belo desde a infância é o único caminho para mudar o futuro do nosso espaço urbano. Afinal, uma população que não conhece o que é bom, que nunca foi apresentada à harmonia e ao cuidado, passa a vida com expectativas muito baixas, e dificilmente vai conseguir cobrar melhorias.



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Só quem aprende a ter apreço pelo belo é que se torna capaz de transformar um país, melhorar a sociedade e exigir das autoridades cidades melhores, mais seguras, mais limpas, mais belas e, acima de tudo, mais inclusivas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.