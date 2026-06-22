O país dos arquitetos

Leon Myssior é Arquiteto e Urbanista, sócio da incorporadora CASAMIRADOR, fundador do INSTITUTO CALÇADA e acredita que as cidades são a coisa mais inteligente que a humanidade já criou.

Existe um número que, toda vez que conto em público, provoca a mesma reação: incredulidade. O Brasil tem 244 mil arquitetos ativos registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG). Forma cerca de 20 mil novos por ano. Em proporção à população, somos o país com mais arquitetos do mundo.

Não o segundo. O primeiro.

Para entender o que isso significa, vale colocar o número em perspectiva. Os Estados Unidos — 335 milhões de habitantes, a maior economia do planeta, um mercado imobiliário que movimenta trilhões — têm 121 mil arquitetos licenciados. Menos da metade do Brasil, uma população 56% maior. Proporcionalmente, temos três vezes mais arquitetos por habitante do que os americanos.

O Japão, que constrói com uma sofisticação técnica que nos deixa embasbacados, tem 370 mil arquitetos de primeira classe — um número maior no absoluto, mas dentro de uma população de 124 milhões, e com uma diferença fundamental: a licença japonesa de "kenchiku-shi" não separa o arquiteto do engenheiro estrutural. Quem assina um projeto no Japão domina o cálculo e o desenho. A formação leva anos de estudo intenso e prática supervisionada antes de qualquer exame. O mercado é exigente. Poucos entram; quase todos os que entram trabalham.

A China, que nos últimos 30 anos construiu mais do que a humanidade inteira construiu em toda a história anterior, tem apenas 11 arquitetos certificados de Classe I por 100 mil habitantes — o menor índice entre os países analisados. O exame de certificação reprova mais de 90% dos candidatos. O resultado é que a China, a maior construtora do mundo, precisou chamar Zaha Hadid, Rem Koolhaas e Norman Foster para assinar seus projetos icônicos. Quando você tem poucos arquitetos certificados e muita demanda, o profissional tem valor. Quando você tem muitos deles e pouca demanda, o profissional vira commodity.

O Chile, que não é exatamente uma potência continental, forma proporcionalmente mais arquitetos por ano do que os Estados Unidos — e tem 40 mil profissionais ativos para uma população de 19 milhões. O mercado chileno também convive com excesso de oferta, honorários baixos e dificuldade em diferenciar qualidade de volume. Quem conhece o problema reconhece o espelho.

Mas nenhum desses países chega perto do Brasil: 650 cursos de arquitetura e urbanismo espalhados pelo país. Para comparar, os Estados Unidos têm 123 escolas creditadas pelo NAAB — e com critérios que fariam a maioria das nossas faculdades fechar as portas antes do fim da semana de avaliação. Se o filtro não é forte durante o curso, precisa ser forte no final, a exemplo da prova da OAB para a advocacia, e as provas de Residência para a medicina. O CAU, que é o registro profissional emitido pelo Conselho profissional dos Arquitetos e Urbanistas, vem automaticamente com o diploma.

O resultado é que temos 244 mil arquitetos e um mercado que, na prática, não sabe o que fazer com eles.

Não é que não haja construção no Brasil. Construímos muito — e cada vez mais. O problema é o tipo de construção que predomina: os projetos de interior, as pequenas reformas, o empreendimento com pouco mais do que um projeto legal, uma verdadeira variação sobre o mesmo tema, cansado, o loteamento que replica a mesma planta trinta vezes, o condomínio fechado nas franjas da cidade que empurra o tecido urbano para mais longe sem nenhuma contribuição ao espaço público. Nesses projetos, o arquiteto é uma assinatura. Uma exigência legal. O equivalente ao carimbo do responsável técnico que ninguém vai checar. Quase um despachante com registro profissional.

Nesse mercado, o arquiteto não projeta — ele assina. E assina barato, porque tem outros 243.999 dispostos a fazer o mesmo.

O urbanismo é onde o paradoxo fica mais cruel. Formamos "arquitetos e urbanistas" — o título completo está na lei, no diploma, na plaquinha do escritório. Mas a cidade brasileira não é projetada por urbanistas. É projetada pelos órgãos de trânsito, pela engenharia viária, pela lógica do fluxo de carros. São os departamentos de mobilidade que decidem se um bairro será rasgado por um viaduto ou mutilado por uma trincheira, se a ciclovia fica ou vai, se o canteiro central tem espaço para uma árvore ou só para uma sinalização (ou nada). A rua é desenhada para o veículo. O pedestre aparece onde sobra espaço.

O urbanismo tático — aquele conjunto de intervenções pequenas, rápidas, baratas e reversíveis que cidades como Nova York, Bogotá e Lisboa usam para reconquistar o espaço público sem esperar por grandes obras — praticamente não existe nas cidades brasileiras como política pública. Pintura de piso, vasos de plantas, mesas na calçada, fechamento de rua aos domingos: onde isso existe, é iniciativa isolada de um secretário corajoso ou de um coletivo de ativistas. Não é programa, não é orçamento, não é carreira.



A revitalização de centros históricos virou sinônimo de reforma de mictório e fachada pintada. A regeneração urbana — aquele processo lento e cuidadoso de devolver vida a áreas degradadas, como aconteceu no Meatpacking District em Nova York, no Raval em Barcelona ou no Lavapiés em Madri — é assunto de tese de doutorado, não de contratação pública.

O poder público brasileiro não contrata urbanismo. Contrata obra. E a obra sem projeto urbano é intervenção viária, buraco tapado, sarjeta consertada, academia de ferro pintada de amarelo, inaugurada com foto e faixa, pompa e circunstância.

É aqui que o paradoxo completa o círculo. O Brasil forma o maior número relativo de arquitetos e urbanistas do mundo — e é justamente por isso que arquitetura e urbanismo valem tão pouco. O excesso de profissionais acostumou o mercado a pagar preços de commodity por um serviço que deveria ser intelectual. A superoferta, somada a um excesso de profissionais com pouco conhecimento, acostumaram o cliente a esperar pouco. A ausência de demanda pública por urbanismo de qualidade acostumou o poder público a prescindir dele.

No Japão, o arquiteto que assina um projeto passou por um processo seletivo rigoroso, acumulou anos de experiência supervisionada e superou um exame que reprova a maioria. Seu trabalho tem valor porque é escasso e porque o sistema foi desenhado para que fosse assim.

No Brasil, o arquiteto que assina um projeto pode ter se formado em um curso de três turnos em cinco anos, sem nunca ter visitado uma obra em andamento, com pouquíssimo conhecimento de solos, fundações, contenções, estrutura, instalações, e sem precisar passar por qualquer exame de habilitação, além da defesa do TCC. Seu trabalho vale o que o mercado aceita pagar — e o mercado foi educado a pagar pouco.

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Somos o país com mais arquitetos do mundo. E nossas cidades mostram exatamente isso.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.