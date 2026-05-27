Livro de Mar García Puig revela a potência anárquica da maternidade

Mônica de Aquino

Especial para o EM

Delirium. Aprendo, com Mar García Puig, que a palavra, em sua origem, significa “fora do sulco”: delirante seria aquele incapaz de traçar uma linha reta no chão. E ela confessa sua dificuldade para traçar uma linha reta no solo branco da política.

No mesmo dia em que dá à luz os filhos gêmeos, Puig é eleita deputada no parlamento da Espanha. Ainda neste dia, sente os primeiros sintomas da ansiedade puerperal que levaria a um quadro complexo de hipocondria. Mas a expressão saúde mental, plana e asséptica, não a representa. “Já não há força criadora na loucura, nem energia mobilizadora na tristeza, nem rebeldia na angústia."

Se a doença psíquica pode ser entendida como uma outra linguagem para além do logos, a ausência de palavras torna-se política para Puig que nos entrega, neste livro, um amoroso trabalho arqueológico em que resgata a intrincada história que une mulheres e loucura. Mais que isso: busca ouvir e transmitir sua múltipla voz.

Nesse desejo enciclopédico de entender e dar sentido às experiências – o que, para Puig, parece sempre significar uma relação profunda entre vida privada e pública -, a autora nos traz um exemplo curioso evocado pelo naturalista Piotr Kropotkin que se contrapõe à evolução das espécies como luta mútua: as formigas. De repente, olho de outra forma esses insetos que alimentam as companheiras com substâncias que expelem do estômago. E que chegam a ter, para isso, um órgão digestivo composto por duas partes, uma delas dedicada à partilha. “Formigueiro”, metáfora para os centros urbanos, grandes e impessoais. Mas o “exército de formigas” que nós somos, no lugar de alienação e disciplina, me fazem pensar em cuidado.

Mar García Puig não conta que Piotr Kropotkin foi também um dos principais teóricos do movimento anarquista. Anarquia, palavra que adiciona o "a" da negação à palavra grega arkhê, que remete a ordem, governo, tradição, autoridade, poder; que subverte hierarquias para propor um convívio mais igualitário, sem líderes e sem dominação. E que aproximo, agora, da maternidade: essa que não quer traçar linhas retas no solo, mas que se inclina, que assume a sinuosidade; essa que não quer perpetuar linhas verticais de domínio e de submissão, mas que deseja ser recomeço, abertura e encontro.

Mar García Puig faz de "A história dos vertebrados" uma aposta na reescrita da origem e da identidade Divulgação

Voltando às palavras de Puig, a maternidade é assumida, assim, como “um posicionamento ético que escuta a dor dos outros”, através de “um ativismo encarnado, que recusa o racionalismo abstrato”: “recuperamos a maternidade do estreito marco privado do patriarcado e a fazemos irromper na política.”

Se a maternidade pode ser entendida como uma relação de poder profundamente assimétrica, em que cuidamos de um novo ser absolutamente vulnerável nos primeiros anos (como bem nos lembra a filósofa italiana Adriana Cavarero), uma maternidade criativa e transformadora deve, então, questionar esse poder para ser, também, potência anárquica; no lugar da mera repetição de papéis (dentro de uma cerrada moldura social), apostar na reescrita da origem e da identidade. Para fazer da partilha, um novo caminho, e do delírio, utopia.

Descubro o livro “Inclinazioni” (Inclinações) da Cavarero na minha primeira leitura de “A história dos vertebrados”, em uma edição em espanhol que compro na Argentina, e o livro logo se torna central nas minhas reflexões e pesquisas. “Mãe”, vale a pena repetir, é acima de tudo o nome para uma inclinação em direção ao outro”, a filósofa afirma, enquanto toma esse gesto não com um destino biológico, mas como uma escolha.

Inclinar-se é sair do próprio eixo, arriscar o equilíbrio, assumir outros pontos de vista. Exercício essencial também na arte - e na política. “Quando sou frágil, sou forte. Quero transformar esse lema na agulha de minha bússola (...)”, Mar García Puig declara, assumindo o mesmo tipo de posição anti-hierárquica ao escrever sobre a própria vulnerabilidade e ao fazer da sua voz um espaço aberto de composição e de reverberação de tantas outras vozes silenciadas.

Afinal, fazer política – como cuidar de um filho - é também contar de um outro modo a História. Porque é ele, o cuidado (e não uma razão descarnada e artificial) o centro da vida comum.

“A história dos vertebrados”

De Mar García Puig

Tradução: be rgb

Bazar do Tempo

304 páginas

R$ 92

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MÔNICA DE AQUINO é poeta, pesquisadora, crítica de arte e curadora independente. O texto acima é versão ampliada da ‘orelha’ da edição brasileira de “A história dos vertebrados” (Bazar do Tempo)