Livro resgata diários e escritos de corsários e piratas no Brasil Colônia

Há muito tempo, nas águas atlânticas do Brasil, apareceram corsários franceses que não eram nada além de piratas, nos mares, com autorização de sua Coroa. Entre os séculos 17 e 18, foram eles, ao lado dos navios e navegadores ingleses, os que mais frequentaram a costa da então colônia de Portugal. Essa e outras histórias, com relatos inéditos, estão presentes no livro “Navegantes franceses no Brasil Colônia: relatos de viagem, 1615–1767” (Chão Editora), organizado por Jean Marcel Carvalho França, escritor, professor titular de História do Brasil da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e membro da Academia Portuguesa de História.

A obra traz 14 impressões de viagem, nenhuma delas, até agora, editada em língua portuguesa – e a maioria, 10, nem mesmo no idioma original, o francês. Segundo Jean Marcel, um texto foi publicado em 1615 e contou com uma reedição obscura no século 19, “dificílima de ser encontrada”, e três restantes foram transcritos e publicados há alguns anos. “Em português, são todos inéditos”.

O organizador do livro informa que há centenas de diários de bordo, desse período, nos arquivos europeus, “diários que, num tempo em que a oferta desse tipo de escrito era enorme, sobretudo na França, Holanda e Inglaterra, foram condenados ao esquecimento”. Recentemente, ele encontrou um roteiro escrito, em 1711, por um corsário francês, de toda a costa atlântica da América do Sul – do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco) ao Cabo Horn (extremo Sul da América do Sul). “O manuscrito jazia, esquecido, na Academia de Ciências de Lisboa – deve ser publicado em breve. Há muita coisa do gênero para ser resgatada.”

Ao longo de “Navegantes franceses”, o leitor vai conhecer o relato de Thomas de Lastre, pertencente ao século 17, e outros da segunda metade do século 18 sobre a viagem de circumnavegação capitaneada, em 1767, por Louis Antoine de Bougainville, que contou com uma ancoragem no Rio de Janeiro. A maioria, no entanto, foi redigida entre 1698 e 1720, período em que a Marinha francesa se esforçava para levar o comércio e o corso – a pirataria autorizada pela Coroa – aos ricos portos espanhóis do Mar do Sul, no Oceano Pacífico, percorrendo uma rota que previa ao menos uma passagem pela costa brasileira para reabastecer.

Os pontos mais visitados eram o Rio de Janeiro e a Ilha Grande (RJ), que padeceu com os ataques corsários, antes de eles seguirem viagem até o Cabo Horn e daí para os cobiçados portos chilenos e peruanos.

POVO DO LUGAR

Como será que os estrangeiros viam o povo da colônia portuguesa na América? Nos textos, há observações sobre pessoas e lugares vistos na costa brasileira. Enquanto alguns se dedicavam a narrar a pirataria praticada, especialmente na Ilha Grande, outros destacavam fortes e fortalezas que guardavam os portos visitados. Há ainda aqueles que reclamavam dos governantes locais e da recepção pouco amável que as embarcações em que viajavam tinham nos portos brasileiros.

Os franceses não pouparam críticas aos colonizadores e costumes locais. “O Brasil é habitado por portugueses, um povo muito dado ao prazer, extremamente preguiçoso, arrogante e ciumento. Os únicos serviçais de que dispõem são escravos negros, aos quais tratam pior do que aos cães, e sempre que se dirigem a eles é a porretadas. As mulheres também vivem na escravidão, não desfrutando de nenhuma liberdade; se um amigo do marido visita a casa, a esposa desaparece.”

ENTREVISTA

Jean Marcel Carvalho França

Escritor, professor e membro da Academia Portuguesa de História

“Não tínhamos muitos testemunhos da atividade corsária francesa na costa do Rio de Janeiro”

Como surgiu a ideia de escrever sobre os navegantes franceses no Brasil Colônia?

“Navegantes franceses” é o último – pelo menos, por enquanto – de mais de uma dezena de livros que publiquei, ao longo das últimas duas, três décadas, dando a conhecer narrativas de viagem que mencionam o Brasil dos séculos 16, 17 e 18. Creio que totalizam quase uma centena de relatos traduzidos e editados. Os 14 contidos neste livro são antigos conhecidos meus, todavia, o fato de a maioria ser composta por manuscritos de difícil leitura e transcrição fez com que eu adiasse por anos a empreitada de traduzi-los e editálos. A ideia, pois, é antiga e surgiu ao longo do levantamento e tradução de outros relatos.

Conte-nos, por favor, como se deu a pesquisa para organizar a obra. Como o senhor encontrou os textos agora publicados?

O fato de conhecer os relatos – já ter lido menções à existência deles em estudos, catálogos bibliográficos e bancos de dados de arquivos – tornou as coisas mais simples. Quanto montei a estrutura inicial da obra, tinha cerca de 20 títulos de narrativas que provavelmente mencionariam a costa brasileira. De posse dessa lista inicial, da qual saíram as 14 do livro, tratei de localizá-los na internet; alguns deles, tive de obter pessoalmente, a maioria, no entanto, uma vez localizada, pôde ser obtida do conforto da minha casa. O prefácio traz um pequeno mapa dos caminhos que utilizei na pesquisa.

São textos inéditos? Por que permaneceram tanto tempo sem conhecimento público?

A maioria deles, dez, é inédita mesmo em francês: um foi publicado em 1615 e contou com uma reedição obscura no século 19, dificílima de ser encontrada, e as três restantes, relativas à viagem de Bougainville, foram transcritas e publicadas há alguns anos. Em língua portuguesa, são todas inéditas. Há centenas de diários de bordo desse período nos arquivos europeus, diários que, num tempo em que a oferta desse tipo de escrito era enorme, sobretudo na França, Holanda e Inglaterra, foram condenados ao esquecimento. Recentemente, encontrei um roteiro escrito por um corsário francês, em 1711, de toda a costa atlântica da América do Sul – do Cabo de Santo Agostinho ao Cabo Horn –, o manuscrito jazia, esquecido, na Academia de Ciências de Lisboa – deve ser publicado em breve. Há muita coisa do gênero para ser resgatada.

Onde foi mais forte a presença dos franceses?

O Rio de Janeiro e suas imediações (Cabo Frio e Ilha Grande, sobretudo) consistem, sem dúvida, no local mais frequentado pelos navegadores franceses ao longo dos séculos 17 e 18. E isso apesar da hostilidade que passaram a enfrentar por parte das autoridades e das populações da região depois do ataque do corsário francês René Duguay-Trouin, em 1711.

O que não sabemos – e conhecemos neste livro – sobre a presença dos franceses no Brasil entre os séculos 17 e 18?

Para além de um conjunto variado de perspectivas do Brasil e de suas gentes, creio que o mais curioso do livro é contar um pouco da atividade corsária – são piratas com carta de corso, com autorização de sua coroa – francesa na costa do Rio de Janeiro, sobre a qual não tínhamos muitos testemunhos.

O senhor explica que os navios e navegadores franceses foram, ao lado dos ingleses, os que mais frequentaram a costa brasileira naquela época. Por quê?

Para entendermos melhor, são todos corsários ou piratas, certo? A maioria é de corsários (piratas com carta de corso), mas o raciocínio é extensivo a todos os visitantes que andaram pelas costas e pelos portos brasileiros. A maioria esmagadora pertence às nações que dominavam os mares e o que dizia sobre os mares de então: Inglaterra, Holanda e, mais modestamente, França. Obviamente, os espanhóis, também andaram pelos portos brasileiros, mas não deixaram muitos registros. Os outros mencionados, ao contrário, foram grandes editores e divulgadores do gênero “narrativas de viagem”.

Qual a impressão dos franceses sobre o Brasil Colônia?

Em linhas gerais, o estrangeiro, por algumas razões que demandariam mais tempo para serem explicadas, tem uma opinião bastante repetitiva sobre a América portuguesa: tratava-se de uma terra prodigiosa e plena de potencialidades que, lamentavelmente, caíra nas mãos de um povo pouco obreiro, de sangue mais e mais misturado e de hábitos na sua maioria condenáveis, um povo que caminhava a passos muito lentos rumo à civilização, isto é, rumo a um modo europeu de se viver.

É possível saber o inverso, ou como eram vistos pelos nativos e portugueses?

Infelizmente, não. Não existe documentação para tal. É possível mapear como o colono vê a si próprio; tentei fazer isso num livro recente, intitulado “O Rio de Janeiro em língua portuguesa (1561-1808)”(Edufscar, 2024). Quanto à recepção que deram os brasileiros, melhor, uma intelectualidade que se reconhece como brasileira, às narrativas de estrangeiros sobre o Brasil, ela só vai aparecer no século 19. Fiz o mapeamento e análise dessa recepção num livro que está para ser publicado, “A caminho da civilização (1808-1915)”.

Alguma passagem dos diários e registros o surpreendeu?

A essa altura, depois de tantas traduções, já me acostumei com o modo de pensar e de se exprimir dos visitantes do período. Mas ainda encontro passagens curiosas, como a relativa ao assassinato do capelão da frota de Bougainville, envolvido em bebedeiras e intrigas amorosas. Ou a longa descrição da vida social pouco cristã do Rio de Janeiro, deixada pelo senhor Du Plessis.

TRECHOS DO LIVRO

“O Brasil é habitado por portugueses, um povo muito dado ao prazer, extremamente preguiçoso, arrogante e ciumento. Os únicos serviçais de que dispõem são escravos negros, aos quais tratam pior do que aos cães, e sempre que se dirigem a eles é a porretadas. As mulheres também vivem na escravidão, não desfrutando de nenhuma liberdade; se um amigo do marido visita a casa, a esposa desaparece. Os homens, desde jovens, são viciados em mulheres e, a partir do momento em que saem da concha, são compelidos a ter um caso de amor (...). As mulheres, por sua vez, são astutas e sabem como se vingar da infidelidade de seus maridos; pode-se mesmo dizer que não há na cidade uma única que não esteja metida em alguma intriga amorosa [...].”

Outro oficial do Phelypeaux

“Durante a nossa arribada, vimos um navio desembarcar duzentos negros vivos, entre homens e mulheres, e quase uma centena de cadáveres dos que morreram no mar de doença ou de tristeza. [...]. Todos foram levados para um grande armazém, onde são expostos, tal como num mercado, aos olhares daqueles que os querem comprar [...]. Os comerciantes costumam dar quinze dias de garantia em razão de uma doença a que estão sujeitos os recém-desembarcados, um inchaço que atinge as pernas e os dedos dos pés e que, muitas vezes, leva à morte em um dia. A causa do mal, mais do que qualquer outra coisa, é a tristeza.”

Sr. Duplessis

“NAVEGANTES FRANCESES NO BRASIL COLÔNIA: RELATOS DE VIAGEM, 1615-1767”

Organização e posfácio: Jean Marcel Carvalho França

Chão Editora

232 páginas

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