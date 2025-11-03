Livro sobre Silviano Santiago tem lançamentos no Rio e em BH

Redator e repórter do Suplemento Literário de Minas Gerais, o jornalista João Pombo Barile faz dois lançamentos nesta semana de seu primeiro livro, “Presente do acaso: Um ensaio biográfico sobre Silviano Santiago”. O perfil biográfico terá sessão de autógrafos do autor e do biografado às 19h desta terça-feira, na Livraria da Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro, e às 10h do próximo sábado (8/11), na Academia Mineira de Letras (AML), em Belo Horizonte.

Um dos maiores intelectuais brasileiros, Silviano Santiago nasceu em Formiga (MG) e mora no bairro de Copacabana, no Rio. “Silviano é um grande estudioso de literatura, um dos nossos maiores ensaístas e também um dos melhores professores que já tivemos no país. Mas é também um grande escritor. Na verdade, é um tipo de escritor bastante comum em outros países: na Itália pense em Umberto Eco ou Italo Calvino. Na Argentina, Ricardo Piglia”, afirma Barile.

“A forma encontrada por João Pombo Barile para retratar o biografado faz jus à dinâmica inovadora da relação entre sua vida e obra: a conversa como interação ao vivo, da qual o leitor passa a participar entusiasmado”, aponta, na apresentação, Wander Melo Miranda, pesquisador e professor emérito da UFMG, chamando “Presente do acaso” de “bem-sucedido ensaio biográfico”. “Presente do acaso” tem 340 páginas e é um lançamento da editora Autêntica.