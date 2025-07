O livro de Silviano Santiago sem "mas", "porém" nem "contudo"

“Posso estar mentindo. Posso estar dizendo a verdade”, anuncia o narrador logo na primeira página de “O falso mentiroso”, romance de Silviano Santiago lançado em 2004 e que, vinte anos depois, volta às livrarias.

“Um livro picaresco e divertido que brinca com a própria identidade da obra autobiográfica, ampliando com engenhosidade as controvérsias críticas relativas à divisão entre fato e ficção, e às ideias de subjetividade, autoria e representação”, afirma Karl Posso, professor de estudos latino-americanos da Universidade de Manchester, na “orelha” da reedição da Rocco.

“A história do artista plástico Samuel (tão parecida com a vida de Silviano), tinha mesmo um tom jocoso, meio sacana, que as vezes fazia lembrar o divertido romance de Manuel Antônio de Almeida, ‘Memórias de um sargento de milícias’”, lembra, ao Pensar, o jornalista João Pombo Barile que prepara a biografia de Silviano Santiago, nascido em Formiga em 1936.

“Mas gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto do livro, o da forma, que parece ter passado meio batido até aqui. Uma reflexão sobre a poética da ficção que se escreve sob a forma de romance, ‘O falso mentiroso’ está escrito no formato que o escritor francês George Perec, pertencente à geração OULIPO, chamava de lipograma (texto onde os vocábulos não teriam uma das vogais). E se nos anos 1960, o desafio do grande experimentalista Perec foi escrever o romance ‘La disparition’ (‘O sumiço’) sem usar a vogal “e”, no caso de Silviano o desafio foi outro: escrever uma longa história, com mais de duzentas páginas, sem nunca usar preposição ou conjunção adversativa (mas, porém, todavia, contudo).

A narrativa ficcional é escrita só com frases afirmativas que se contradizem entre elas, sem a intervenção de uma adversativa. O narrador tem necessidade de dizer alguma coisa sem o desejo de exprimir uma única verdade”, detalha Barile.

‘Rosas roubadas’ em Portugal

“Mil rosas roubadas”, romance de Silviano Santiago sobre a sua amizade com o produtor musical Ezequiel Neves, ganha edição em Portugal pela editora Os Livros de Oeiras. “Se ‘Mil rosas roubadas’ é um romance sobre a amizade, o forte do seu tempo narrativo teria de estar obrigatoriamente na adolescência. Ali estabelecida, a amizade pode – e não pode –, deve continuar pela vida afora”, contou Silviano à época do lançamento no Brasil, em 2014. O autor participa do lançamento em mesa no próximo sábado (26/7), na primeira edição da festa do livrode Oeiras, vila na região metropolitana de Lisboa.

O acontecimento de N. Netta em BH

“Acordo cedo, vou abortar.

Pego minha bolsa e saio. A operação foi marcada para as 9h da manhã, recordo com clareza, porque gosto desse horário para iniciar minhas obrigações. O médico só operava até o meio-dia, para que a mulher pudesse se recuperar na clínica mesmo.

O aborto é uma coisa a se fazer entre o Salmo 5, quando se pede proteção e o Angelus das seis da tarde, quando se agradece por ter voltado para casa, a tempo de servir a janta.”

Trecho de “Do tamanho de um grão” (Dulcineia), romance de estreia da jornalista mineira N.Netta. Na apresentação do livro, dedicado à francesa Annie Ernaux, Isadora de Araújo Pontes, tradutora da Prêmio Nobel de Literatura em 2022, destaca: “É a primeira vez em que o aborto figura tão abertamente como um dos temas de uma obra literária: a autora rompe com anos de silêncio e dissimulações.”

Flávia Péret lança livro na Quixote

Autora de “Instruções para montar mapas, cidades e quebra-cabeças”, a ouro-pretana Flávia Péret lança na próxima sexta-feira (25/7), na Quixote, “Coisas presentes demais”, com participação de Danielle Magalhães, Carine Gonçalves, Marina Apolinário e Paloma Vidal. Esta última assina a apresentação da obra, que trata do progressivo esquecimento da avó de Péret. “Entre as conversas e o silêncio, nas visitas periódicas à avó em uma casa de repouso, a busca da autora se realiza por meio de fragmentos tateantes, e também de uma assertividade generosa”, afirma Vidal. “Nessa troca de olhares que a memória proporciona, ‘Coisas presentes demais’ se torna um lugar para amar a avó”, complementa. Lançamento da Relicário Edições, o livro tem 188 páginas e custa R$ 65,90.



Filosofia em MG ganha dossiê da AML

“Filosofia em Minas Gerais” é o dossiê temático do número 85 da Revista da Academia Mineira de Letras (AML). A organização é de Ivan Domingues, professor da UFMG, que destaca o ineditismo da iniciativa. “Nunca se fez nada parecido antes”, ressalta. “O escopo é a história da filosofia em Minas Gerais, tendo como marco temporal os últimos dois séculos, com Dom Viçoso, o Caraça e o Seminário de Mariana no início de tudo. Os nomes estudados recobrem as instituições mais importantes do Estado, tanto as confessionais quanto as laicas ou seculares”, lembra Domingues.

“Há um capítulo importante, assinado por Lúcio Marques, que focaliza a história institucional da filosofia de Minas Gerais, destacando a centralidade da UFMG -mas não só -e o papel do acadêmico Arthur Versiani Velloso, fundador do curso de Filosofia daquela universidade”, pontua. O dossiê também inclui textos sobre outros 20 filósofos mineiros, escolhidos por critérios como produção intelectual, liderança institucional e impacto da obra, com ênfase especial em gêneros literários da filosofia: tratado, ensaio e artigo. “O que ficou mais que comprovado para mim, depois desse trabalho, é que a filosofia em Minas Gerais desfruta hoje de uma maturidade com padrão internacional, além de uma grande diversidade, que merecem ser celebradas num dossiê como este”, afirma Domingues. O lançamento da revista está marcado para o dia 23 /8, às 10h na sede da AML.