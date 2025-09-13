Mazza Edições inaugura casa de cultura neste sábado (13/9)
Proposta do espaço é promover atividades culturais voltadas para os mais jovens e para idosos
compartilheSiga no
A Mazza Edições, referência na publicação de autores negros, dá um novo passo na valorização da cultura afro-brasileira com a inauguração da Mazza Casa de Cultura. O espaço, conforme afirma a editora Maria Mazzarello, será palco de encontros, oficinas, saraus, música e literatura, “mantendo viva a missão de resistência e celebração da cultura afro-brasileira”.
Leia Mais
"Nossa proposta é trabalhar a questão da autoestima dessa população (os mais jovens)", detalha Mazza.
O corte da fita será neste sábado, das 10h às 16h, com uma programação comandada por grupos culturais populares, como o bloco Uai Cê Samba e as cantadeiras do Meninas de Sinhá, em meio a uma feira gastronômica - por fim, será realizado um sarau poético.
O endereço é Rua Pacífico Faria, 378, no Bairro Pompeia, no mesmo local onde fica a editora.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia