Primeira leitura: 'Aluvião', de davi de jesus do nascimento
Criado às margens do rio São Francisco, escritor lança seu primeiro livro de poemas, inspiradas nas vivências de sua terra natal
Davi de Jesus do Nascimento
tudo que escorre da casa
o que nutre a casca
e mela nosso caroço
*
ela torou o segredo de nossas mortes e está viva em cada
barco. ela é o rio. ela é o mar agridoce. ela é a esteira das
frutas. o quintal dela é minha língua. o mel que escorre de
meu olho é ela e o véu dos raios também
*
parece folia mas é velório. até hoje nossas avós fazem
um fuá pra ver quem vai chupar a gordura dos olhos da
cabeça do surubim que tio josué pescou ontem. joana e
joselita se aninham como os gongos, entupindo as veias
do barro trincado que habita o silêncio árido das lesmas.
quando penso no rio rindo raso rejeitando o ronco das
rãs me lembro do último muruim marrom na boca da
noite com luz alaranjada do velho poste na esquina do
lodo com a poça recém-pisada de lobas lumbrigueiras e
fósseis de piranha na ponta da língua.
*
os peixes criaram o beijo
*
souberam cedo das sucuris secas sob sol saltando sal
onde soa do suor a soma dos surubins. tamanduá na
tarrafa tateia tudo quanto é travessia da lua com a
língua longe de ilha lenta. pão e puba pescados podres
perecem do cedro servindo sombra da sobra para
soterrar só terra de barranco baixo debaixo do bocado
bom bocado. bebível na chama, a cama candeia caldo e
cardume dormindo tarde em cima do tronco torto e a
teima tirada do triz trisca caldo ou cova.
*
gemer
carrancas
naufragadas
*
se o rio morrer haverá
ventania de lascas e
um molhado de tamarindo
SOBRE O AUTOR
Artista barranqueiro, criado às margens do rio São Francisco, davi de jesus do nascimento nasceu em Pirapora, em 1997, e foi criado numa família de pescadores, lavadeiras e carranqueiros. “Aluvião”é seu primeiro livro de poemas e nasce da vivência em sua terra: “lá não é minas. é gerais. um sol para cada pessoa e peixeira debaixo do colchão.”
“Aluvião”
• De davi de jesus do nascimento
• Círculo de Poemas
• 120 páginas
• R$ 69,90 (e-book: R$ 48,90)
• Envio da caixa para assinantes neste mês. Nas livrarias a partir de 01/10.