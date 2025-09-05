Primeira leitura: 'Aluvião', de davi de jesus do nascimento

Davi de Jesus do Nascimento



tudo que escorre da casa

o que nutre a casca

e mela nosso caroço

*

ela torou o segredo de nossas mortes e está viva em cada

barco. ela é o rio. ela é o mar agridoce. ela é a esteira das

frutas. o quintal dela é minha língua. o mel que escorre de

meu olho é ela e o véu dos raios também

*

parece folia mas é velório. até hoje nossas avós fazem

um fuá pra ver quem vai chupar a gordura dos olhos da

cabeça do surubim que tio josué pescou ontem. joana e

joselita se aninham como os gongos, entupindo as veias

do barro trincado que habita o silêncio árido das lesmas.

quando penso no rio rindo raso rejeitando o ronco das

rãs me lembro do último muruim marrom na boca da

noite com luz alaranjada do velho poste na esquina do

lodo com a poça recém-pisada de lobas lumbrigueiras e

fósseis de piranha na ponta da língua.

*

os peixes criaram o beijo

*

souberam cedo das sucuris secas sob sol saltando sal

onde soa do suor a soma dos surubins. tamanduá na

tarrafa tateia tudo quanto é travessia da lua com a

língua longe de ilha lenta. pão e puba pescados podres

perecem do cedro servindo sombra da sobra para

soterrar só terra de barranco baixo debaixo do bocado

bom bocado. bebível na chama, a cama candeia caldo e

cardume dormindo tarde em cima do tronco torto e a

teima tirada do triz trisca caldo ou cova.

*

gemer

carrancas

naufragadas

*

se o rio morrer haverá

ventania de lascas e

um molhado de tamarindo

SOBRE O AUTOR

Artista barranqueiro, criado às margens do rio São Francisco, davi de jesus do nascimento nasceu em Pirapora, em 1997, e foi criado numa família de pescadores, lavadeiras e carranqueiros. “Aluvião”é seu primeiro livro de poemas e nasce da vivência em sua terra: “lá não é minas. é gerais. um sol para cada pessoa e peixeira debaixo do colchão.”



