Leia poemas do novo livro de Laura Cohen Rabelo

Laura Cohen Rabelo

digo a vós sou abençoada

pela grandeza do meu marido

ele me deixa sair de casa

ele não me bate com pau comprido

até trabalhar eu trabalho

em agradecimento meu salário

é dado a ele que cuida

sem se entregar a labutas

das contas dos jogos

das jantas e das putas

*

“Teuda Bara”

há uns meses eu queria sair fora

eu ia e vinha e faltava na coragem

dormia em outra cama

mas sem ainda destruir a casa

saí para comprar flores

eu mesma

porque o marido não gostava dizia

as flores naturais morrem rápido

deixando uma bagunça de pétalas

o que é inútil e dá trabalho

é inútil e dá trabalho

então na feira das flores eu vi

aquela mulher esplendorosa

sentada em um banquinho

apoiada na sua magnânima bengala

com a qual ela nos grita

o cajado que poderia abrir os mares

ou as montanhas de minas

falei bom dia, Teuda!

bom dia! Teuda respondeu, maiúscula

os olhos negros e o brilho da vida

comprei margaridinhas

cheguei em casa cortei os talos

coloquei na jarra de água

e peguei a faca da cozinha

“Irmãs à obra”



para Bruna Kalil Othero

para construir uma casa

não basta apenas um marido

é necessário empilhar dúzias

de maridos até termos um muro

fazer argamassa cinzenta

do conteúdo endurecido

de suas cabeças misturar

em boa proporção

entrelaçar maridos para compor

o telhado não usar só os ossos

para a laje são frágeis

melhor os dentes

ainda mais se de ouro

mas uma casa feita de maridos

não vai ficar feia?

claro que não

basta emparedar direitinho

enrolar bem os maridos

o plástico demora

cem anos para se decompor

e botar reboco por cima

contratar a decoradora

para ficar bonito

e não vai cheirar mal?

nada disso basta botar

drywall sintecar o chão

daí é faxina normal

encerar uma vez por semana

os caras de pau

*

não escrevo a sério

porque conto mentiras

na pia doméstica poluímos

com uma gota de mentira

vinte litros de verdade

assim quando falamos de fatos

tão fácil o marido cospe

e deixa imunda

uma cabeça

uma casa

uma vida



Sobre a autora e o livro

Nascida em Belo Horizonte, Laura Cohen Rabelo é fundadora e professora no projeto “Estratégias narrativas” e e leciona no curso de pós-graduação em Escrita Criativa da PUC-Minas. Publicou os romances “Caruncho” (Impressões de Minas, 2022) vencedor do Prêmio Academia Mineira de Letras de 2023, e “Duas línguas” (Zain, 2024).

No novo livro, “Como matar seu marido”, ela utiliza o humor e a ironia para refletir de forma crítica sobre misoginia, violência de gênero e restrições à liberdade. “Se a pessoa se interessar pelo título, está valendo. É realmente um manual poético para dar força pra gente entender que casamento não é tudo na vida de uma mulher e que o divórcio é possível, apesar de difícil, e pode libertar uma pessoa para conhecer, inventar e seguir o próprio desejo”, afirmou a autora, em entrevista de divulgação. Primeiro livro de Laura Cohen Rabelo pela Cepe Editora, o livro tem capa e ilustrações da designer Laura Morgado.

Reprodução



“Como matar seu marido”

• De Laura Cohen Rabelo

• Cepe Editora

• 112 páginas

• R$ 50