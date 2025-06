Acontecimentos (7/6)

Antonio Candido lê Cyro dos Anjos

“Há mais de cinco anos Cyro dos Anjos publicou seu único livro, ‘O amanuense Belmiro’, uma obra-prima, sem dúvida alguma. O acabamento, a segurança, o equilíbrio, a realização quase perfeita revelam o artista profundamente consciente das técnicas e dos meios de seu ofício, posssuidor de uma visão pessoal das coisas, lentamente cristalizada no decorrer de longos anos de meditação e de estudo. Porque esse romance é o livro de um homem culto. No seu subsolo circulam reminiscências várias de leitura, ecos de Bergson, Proust, Amiel, autores cuidadosamente lidos ou harmoniosamente incorporados ao patrimônio mental. Por isso é que ele ressoa de modo tão diferente no nosso meoi, com um som de coisa definitiva e necessária (...).



‘O amanuense Belmiro’ é o livro de um burocrata lírico. Um homem sentimental e tolhido, fortemente tolhido pelo excesso de vida interior, escreve o seu diário e conta as suas histórias. Para ele, escrever é, de fato, evadir-se da vida; é a única maneira de suportar a volta às suas decepções, pois escrevendo-as, pensando-as, analisando-as, o amanuense estabelece um movimento de báscula entre a realidade e o sonho.”

Leia Mais Lucíola Macêdo lança o livro 'Primo Levi e a poesia' Viagem à rússia ancestral Pensar reúne Fernanda Teixeira Ribeiro e Ligia Diniz

Antonio Candido (1918-2017), em artigo sobre “O amanuense Belmiro”, do mineiro Cyro dos Anjos (1906-1994), e incluído na reedição da Todavia de seu primeiro livro: “Brigada ligeira”, lançado em 1945 pela coleção Mosaico da Livraria Martins Editora. Em “Estratégia”, datado de 1937, o professor e crítico literário conta que releu o romance de Cyro “pela quinta ou sexta vez” e o fez “como um deleitoso consolo, como diria o Eça, para a ficção mais ou menos frouxa com que o crítico tem não raro de se defrontar.”



Ainda no artigo, Candido tece comentário sobre os livros publicados pelos escritores de Minas: “São livros que lidam com os problemas do homem num tom de tal modo penetrante que autor e leitor se identificam, num admirável movimento de afinação. Não são livros que se imponham de fora para dentro, vibrantes, cheios de força. Insinuam-se lentamente na sensibilidade, até se identificarem com a nossa própria experiência.”