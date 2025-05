'Cantagalo' ganha dois lançamentos em BH

Autora do elogiado “Cantagalo” (Todavia), a uberabense Fernanda Teixeira Ribeiro, radicada em São Paulo, está em BH para autografar o livro. Neste sábado, às 11h, ela participa de bate-papo sobre a sua estreia literária, ambientada em uma fazenda de café no Sul de Minas, com o jornalista João Barile na Livraria da Rua (R. Antônio de Albuquerque, 913). No próximo sábado, o encontro será na Livraria do Belas, às 16h, com a livreira Ingrid Mello.

“Belo Horizonte é a cidade onde eu mais fui turista na vida. Vinha na infância e ficava com a família no edifício Panorama, na Afonso Pena, onde meus tios solteiros moravam todos juntos. Adulta, durante as férias do trabalho, vinha ficar na casa de uma tia muito querida, sem programação além de andar à toa. Testava vários trajetos, terminava sempre na Praça da Liberdade, passava tempo em um dos bancos, olhando o movimento. À noite, lia os livros da minha tia. Acho que nunca criei uma relação semelhante com outra cidade: de muito interesse, mas sem a preocupação de ver o máximo possível, a urgência de ‘aproveitar’. O comecinho de noite em BH, em especial no Santa Tereza, tem muito encanto pra mim”, conta a escritora.