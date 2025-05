'Quarta asa': o que explica sucesso do livro no TikTok

Sara Lopes

Sucesso no TikTok, “Quarta asa”, da escritora estadunidense Rebecca Yarros, se tornou um fenômeno literário entre os usuários da rede social. O livro tem uma base de fãs tão grande que será adaptado como série pela Amazon Prime Video - ainda sem previsão de lançamento -, sob o comando de Moira Walley-Beckett, criadora da série “Anne with an E” e roteirista/produtora executiva da aclamada série “Breaking Bad”.

Tamanha repercussão e sucesso de vendas ao redor do mundo continua atraindo diversos leitores para o mundo da romantasia (romance + fantasia), sejam eles já fissurados pelo gênero ou iniciantes nesse mundo. Parte dessa agitação em torno do romance pode ser explicada pelo fato de “Quarta asa” jogar seguro no simples, em uma estrutura narrativa velha conhecida do público leitor de trilogias e sagas como “Harry Potter”, “Jogos Vorazes”, “Divergente”, apenas para citar as mais populares. Ou seja, o livro de Rebecca Yarros consegue se aproveitar de inúmeros clichês já muito amados e reúne em uma boa trama de fantasia, aqui com dragões e outros seres folclóricos, triângulo amoroso, desafios quase sobre-humanos, lutas e batalhas grandiosas, entre outros mistérios de um universo que, inicialmente, será finalizado em cinco volumes. Três já foram publicados.

A história é envolvente, fácil de ler e de se apegar, principalmente para o público leitor mencionado acima. Listadas essas características mais gerais, o romance também é encabeçado por uma protagonista marcante: uma mescla de Katniss Everdeen com Hermione Granger, letal e inteligente. Mas, ao contrário do que comumente se espera de grandes “heroínas”, Violet Sorrengail tem ossos frágeis, o que não a impede de ser fatal e ainda mais obstinada para alcançar seus objetivos.

Treinada a vida inteira para ser uma escriba, como seu pai, Violet se surpreende quando sua mãe, a general Sorengail, a obriga a se matricular no Instituto Militar Basgiath para se tornar uma cavaleira de dragão. Cada etapa é um desafio mortal, quase como uma arena, onde os mais fracos são logo eliminados pelos cadetes fisicamente mais fortes ou pelos próprios exercícios brutais.

Ainda assim, Violet entra determinada a provar para sua mãe e irmã, exímias cavaleiras de dragões, que pode sobreviver. É então que a imaginação aflora e o leitor é convidado para viajar para uma outra realidade, de fortalezas e muralhas enormes, esconderijos, segredos e um mundo onde dragões e humanos são aliados.

Mas os dragões têm suas próprias regras e não devem qualquer submissão aos humanos. Em uma das últimas etapas do primeiro ano em Basgiath, onde cada cavaleiro vai fazer de tudo para conquistar o melhor dragão, entre inúmeros assassinatos e tragédias, são os dragões que dão a palavra final e escolhem quem será digno de montá-los. Conforme o elo entre um dragão e seu cavaleiro se estreita, este último ganha um poder - chamado de sinete - que será paulatinamente revelado.

A narrativa é situada no reino de Navarre, onde cavaleiros de dragões pertencem à elite da sociedade, são responsáveis pela segurança e estão na linha de frente da guerra contra o reino de Poromiel. Mas, Violet vai descobrir que a verdade tem sido ocultada e que há muito a ser desvendado.



Enemies to lovers (de inimigos a amantes)

Enquanto Violet é encarada por todos como uma presa fácil, Xaden Riorson, o poderoso líder de um esquadrão de cavaleiros, é conhecido por ser tão belo quanto brutal e implacável. Xaden é o inimigo número um de Violet, já que a mãe dela foi responsável por assassinar a família dele.

Rebecca tem um ótimo domínio da escrita ao colocar Violet de frente para o inimigo enquanto estabelece que há uma tensão sexual ali, uma troca de olhares e palavras não ditas que vão determinar o ritmo da narrativa.

Para além de todo o instinto de sobrevivência, ela se sente atraída por Xaden desde as primeiras páginas. A abordagem pode parecer clichê, uma muleta fácil para conquistar o leitor, porém, a escritora abraça o entretenimento ao entregar um romance avassalador, daqueles que só existem na ficção: sedutor, misterioso e que, entre idas e vindas de flertes, receio e paixão, pede para ser concretizado.



Romance picante

Nas sagas populares mencionadas acima, não é comum ver as protagonistas femininas arderem de amor por seus parceiros de forma picante e sedutora, muito menos flertarem abertamente. Essa característica é o que, de certa forma, também difere “Quarta asa” de outros best-sellers.

Sexo e tensão sexual fazem parte da linguagem adotada por Rebeca Yarros. Mais do que ser uma marca do livro, ela também é fundamental para o desenvolvimento dos personagens, jovens na casa dos 20 anos que precisam lutar pela sobrevivência diariamente.

As palavras são explícitas, sem pudor, assim como a quantidade de palavrões é notável. Novamente, trata-se de um grupo de personagens jovens. Contudo, a escritora faz uso desse mecanismo em excesso, ainda que o leitor consiga se adaptar a esse tipo de abordagem.

Mesmo que essa troca de diálogos mais acalorado funcione bem para o desenvolvimento da relação Violet-Xaden, essa linguagem propositalmente mais “jovial” acaba por enfraquecer um texto cujo objetivo já é ser simples e direto, fácil de ser devorado.

Saldo final

O primeiro livro é apenas o contato inicial do leitor com esse universo que pode parecer pouco explorado, mas cujo objetivo é acompanhar os personagens principais durante o primeiro ano no Instituto Militar Basgiath.

Apesar disso, a autora entrega situações que prendem a atenção e desesperam o leitor. Em meio a esse cenário de sobrevivência, as inúmeras reviravoltas, algumas bem previsíveis, outras nem tanto, dão o tom de mistério necessário para o andamento da trama. E, claro, temos a primeira etapa de um romance com ar de épico.

Mais para o final, Rebecca Yarros começa a abrir portas para questionamentos mais complexos e atemporais, do tipo “a História sempre é contada pelo ponto de vista de quem está no poder”.

Para aqueles que leem de tudo, sem pré-julgamentos ou preconceito literário, “Quarta asa” é uma aventura que entrega o que propõe: uma história de romance fantástico que prende do início ao fim, por meio de clichês e sem grandes invenções, mas cujos personagens são arrebatadores, capazes de derrubar uma ressaca literária.



O que esperar dos próximos livros?

“Chama de Ferro” e “Tempestade de Ônix”, segundo e terceiro livro da série, respectivamente, expandem esse universo até então concentrado na sobrevivência dos jovens aos desafios da escola para cavaleiros de dragão.

Contudo, quando Violet precisa encarar uma perigosa batalha de frente, longe dos muros “seguros” de Basgiath, a realidade ganha outra dimensão literalmente. Sua noção de mundo e política, assim como a do leitor, se ampliam ao entrar em contato com novos seres e povos.

Rodeada de mentiras e segredos, seu amor por Xaden vai ser testado, enquanto o laço com seus dragões, Tairn e Andarna, se estreita cada vez mais. Os dragões, inclusive, roubam a cena ao unirem violência, afeto e sarcasmo.

Ainda que uns ganhem mais destaque do que outros, os personagens coadjuvantes - amigos dos protagonistas -, sejam na intimidade do dia a dia ou no campo de batalha, também são fundamentais para o desenvolvimento da narrativa e humanização de Violet e Xaden, cada vez mais poderosos e implacáveis.

Se tem algo que não carece de dúvida, nos três livros, é o amor de Xaden por Violet. Esse amor, muito carnal também, amadurece a cada página e é o cerne do romance de Rebecca Yarros.

Nem mesmo o avanço dos dominadores das trevas - os Venins - e a necessidade de fazer novas alianças, com reinos fatais e até então desconhecidos pela maioria dos jovens cavaleiros, vai abalar esse complexo relacionamento - pelo menos não até que a urgência para salvar todos que eles amam clame por um sacrifício aparentemente irreversível e que vai deixar os fãs desesperados pelo quarto volume.

SARA LOPES é formada em jornalismo e cinema pela PUC-Rio



“Quarta asa: 1”

De Rebecca Yarros.

544 páginas

Planeta Minotauro Editora.

R$ 74,90