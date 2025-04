Leia poemas do livro de Angela Quinto

“deslinha”

Angela Quinto

“ninguém tão suave”

deslizo na prata

flamejante

boca de lobo

meu corpo lata

sem asas pálidas

crepusculuz

na escotilha

do submundomarino

para dançar

milagres crimes

telepatias

ocasotanques

giremos querido

no arame

do circoardente

buraco do botão

casa cigana

afunda

para o alto

“o que nos foi dado saber”

nós a chamávamos de nega

era tudo o que nos foi dado saber dela

exilada de si começou

a trabalhar na casa do avô

mulher cafuza, miúda, de ossos

salientes, vivia a mascar fumo

carregava saberes na ponta dos dedos:

arear panela, quarar roupa, desatar nós

seus pés tinham a força da terra e

a dança dos bichos do mato

mistério maior era vê-la de cócoras

a olhar longe, com olhos de quem não vê

diziam que era amante do avô

que de noite se bandiava pro quarto dele

tinha mesmo intimidades é com o tempo

vivia sem pressa a pitar seu cigarro de palha

conhecedora dos ciclos, arava a terra

plantava, lidava com o fogo, andava na chuva

parecia viver num dia de domingo

em comunhão com seu corpo seu chão

mora até hoje em minha lucidez

convida-me a brincar e gargalhar como menina

desarruma a ordem dos meus dias

sussurra indecências noturnas

me encontra para eu não me perder

“açoite”

descuido na janela aberta

aboios surdos nos sulcos da pele

tentáculos de mar sem cais

embalam vozes mortas pragas mornas

infâncias roucas

bagos de nuvens petrificam o

dormir fingido da cabeça tonta

tentada a trincar a bacia do céu

pássaros em pleno voo

entre as pernas

acesos

por um único fio de cabelo

“arrebol”

você abre tantos espaços em mim

como não te amar?

manadas de auroques atravessam meus sonhos

enquanto você afia ossos

veias duras de roer rasgam as noites do sem-fim

e você sobrevoa as estações

a luz de uma estrela cadente bate nas horas espelhadas

onde você silencia

tempestades lunares guardam o pó de chumbo

que você coloca na balança

libélulas se afogam no verde flamejante das ruínas

e você desenha a flor das minhas costelas

(ou) é você que me ama

por abrir tantos espaços em mim?

“cidade vermelha”

não há engenharia que

enterre rios azuis

não há história em

muros verdes

não há sociologia para

lamber feridas roxas

não há geografia na

língua açúcar das meninas

não há arquitetura que

esconda calçadas negras

sob nossos pés um

manso mar de sangue

“seo preá”

para saulo moreira

você pembeia

eu risco o fósforo

você derrama o mel

eu fio contas

eu estico o papel

você contorna o corpo

eu cozinho feijão

você insiste na panela

você carrega o balaio

eu pego em você

você me espera

eu te alcanço

eu canto

você chora

eu bambeio

você me oferece a mão

seo preá é quem canta

o vento sopra faz da noite dia e a sombra faz do dia noite

estamos sob outro orun

“quer”

quero ser

o guiso da cobra

que mamou nas suas tetas

quero ser

o teto desabando

pra beber o leite do céu

quero ser

o voo rasante dos

sussurros em dialeto

quero ser

a fera de pelúcia

nos picadeiros frenéticos

quero ser

os fundilhos bufados

da sua cadeira de balanço

quero ser

o mijo da pulga

na paciência dos elefantes

quero ser

a lambida falsa do destino

da princesa que não ri

quero ser

a mordida nos dedos

indecentes dos orecchiette

quero ser

sua presa que sem pressa

deseja perder-se

quero ser

a foda que

baba em nossas bucetas

quero ser

sua amante vó angela

só pra te fazer rir uma única vez



Sobre a autora e o livro

Angela Quinto nasceu em 1955 em São Paulo e tem trabalhos que transitam entre a literatura, artes visuais e performance. É autora de livros como “A linha entre o chumbo e a flor” (2015), “Fosse porque Fosse” (2022), “Livru pru kupi’i cumê” (2022), “Tocandira Trancelim” (2023), “E os cupins não foram convidados para a arca” (2024) e coautora de “Ebolição” (2023). Sobre o mais recente lançamento, “deslinha”, a autora destaca que as sete seções do livro oferecem “visão caleidoscópica” de poemas escritos entre 2017 e 2024.

“O trabalho linguístico que me dá prazer tecer está assentado nas fronteiras que a língua brasileira traça com as artes verbais dos povos originários e afrodiaspóricos, com a linguagem da rua, as línguas gerais. Um português dentro de plurilínguas, que desafia as tendências de centralização das forças colonizadoras”, destaca Angela Quinto. Ela chama atenção também para detalhes da edição: “Há um convite, aos leitores, desde a capa ao início de cada seção para que a passagem seja feita por frestas. Cortes feitos literalmente por facas gráficas, que possibilitam um gesto concreto de abertura para outros campos, novas realidades.”

"deslinha" Reprodução



“deslinha”

• De Angela Quinto

• Impressões de Minas

• 112 páginas.

• R$ 65

• Lançamento neste sábado (12/4), das 11h às 15h, com performance da autora e outros artistas no Memória Gráfica Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, – loja 3166, corredor J, 3º andar, Belo Horizonte). No mesmo local e horário, haverá lançamento de “o teto é baixo e me espreme se não agacho”, do mineiro Marcelo BF.