Fotógrafo faz ensaio a partir de poemas de Adélia Prado

Explicação de poesia sem ninguém pedir



Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica, Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento.

Ensaio com poemas do primeiro livro de Adélia Prado Alexandre Guzanshe/D.A press

Para o Zé



Eu te amo, homem, hoje como

toda vida quis e não sabia,

eu que já amava de extremoso amor

o peixe, a mala velha, o papel de seda e os riscos

de bordado, onde tem

o desenho cômico de um peixe — os

lábios carnudos como os de uma negra.

Divago, quando o que quero é só dizer

te amo. Teço as curvas, as mistas

e as quebradas, industriosa como abelha,

alegrinha como florinha amarela, desejando

as finuras, violoncelo, violino, menestrel

e fazendo o que sei, o ouvido no teu peito

para escutar o que bate. Eu te amo, homem, amo

o teu coração, o que é, a carne de que é feito,

amo sua matéria, fauna e flora,

seu poder de perecer, as aparas de tuas unhas

perdidas nas casas que habitamos, os fios

de tua barba. Esmero. Pego tua mão, me afasto, viajo

pra ter saudade, me calo, falo em latim pra requintar meu gosto:

"Dize-me, ó amado da minha alma, onde apascentas

o teu gado, onde repousas ao meio-dia, para que eu não

ande vagueando atrás dos rebanhos de teus companheiros".

Aprendo. Te aprendo, homem. O que a memória ama

fica eterno. Te amo com a memória, imperecível.

Te alinho junto das coisas que falam

uma coisa só: Deus é amor. Você me espicaça como

o desenho do peixe da guarnição de cozinha, você me guarnece,

tira de mim o ar desnudo, me faz bonita

de olhar-me, me dá uma tarefa, me emprega,

me dá um filho, comida, enche minhas mãos.

Eu te amo, homem, exatamente como amo o que

acontece quando escuto oboé. Meu coração vai desdobrando

os panos, se alargando aquecido, dando

a volta ao mundo, estalando os dedos pra pessoa e bicho.

Amo até a barata, quando descubro que assim te amo,

o que não queria dizer amo também, o piolho. Assim,

te amo do modo mais natural, vero-romântico,

homem meu, particular homem universal.

Tudo que não é mulher está em ti, maravilha.

Como grande senhora vou te amar, os alvos linhos,

a luz na cabeceira, o abajur de prata;

como criada ama, vou te amar, o delicioso amor:

com água tépida, toalha seca e sabonete cheiroso,

me abaixo e lavo teus pés, o dorso e a planta deles

eu beijo.

Fragmento Alexandre Guzanshe

Fragmento

Bem-aventurado o que pressentiu

quando a manhã começou:

não vai ser diferente da noite.

Prolongados permanecerão o corpo sem pouso,

o pensamento dividido entre deitar-se primeiro

à esquerda ou à direita

e mesmo assim anunciou o paciente ao meio-dia:

algumas horas e já anoitece, o mormaço abranda,

um vento bom entra nessa janela.

Igreja Alexandre Guzanshe

Sítio

Igreja é o melhor lugar.

Lá o gado de Deus para beber água,

rela um no outro os chifres

e espevita seus cheiros

que eu reconheço e gosto,

a modo de um cachorro.

É minha raça, estou

em casa como meu quarto.

Igreja é a casamata de nós.

Tudo lá fica seguro e doce,

tudo é ombro a ombro buscando a porta estreita.

Lá as coisas dilacerantes sentam-se

ao lado deste humaníssimo fato

que é fazer flores de papel

e nos admiramos como tudo é crível.

Está cheia de sinais, palavra,

cofre e chave, nave e teto aspergidos

contra vento e loucura.

Lá me guardo, lá espreito

a lâmpada que me espreita, adoro

o que me subjuga a nuca como a um boi.

Lá sou corajoso

e canto com meu lábio rachado:

glória no mais alto dos céus

a Deus que de fato é espirito

e não tem corpo, mas tem

o olho no meio de um triângulo

donde vê todas as coisas,

até os pensamentos futuros.

Lugar sagrado, eletricidade

que eu passeio sem medo.

Se eu pisar,

o amor de Deus me mata.

Azul sobre amarelo, maravilha e roxo

Desejo, como quem sente fome ou sede,

um caminho de areia margeado de boninas,

onde só cabem a bicicleta e seu dono.

Desejo, como uma funda saudade

de homem ficado órfão pequenino,

um regaço e o acalanto, a amorosa tenaz de uns dedos

para um forte carinho em minha nuca.

Brotam os matinhos depois da chuva,

brotam os desejos do corpo.

Na alma, o querer de um mundo tão pequeno,

como o que tem nas mãos o Menino Jesus de Praga.

Roxo

Roxo aperta.

Roxo é travoso e estreito.

Roxo é a cordis, vexatório,

uma doidura pra amanhecer.

A paixão de Jesus é roxa e branca,

pertinho da alegria.

Roxo é travoso, vai madurecer.

Roxo é bonito e eu gosto.

Gosta dele o amarelo.

O céu roxeia de manhã e de tarde,

uma rosa vermelha envelhecendo.

Cavalgo caçando o roxo,

lembrança triste, bonina.

Campeio amor pra roxeamar apaixonada,

o roxo por gosto e sina.

Solo de clarineta Alexandre Guzanshe

Solo de clarineta

As pétalas da flor-seca, a sempre-viva,

do que mais gosto em flor.

Do seu grego existir de boniteza,

sua certa alegria.

É preciso ter morrido uma vez e desejado

o que sobre as lápides está escrito

de repouso e descanso, pra amar seu duro odor

de retrato longínquo, seu humano conter-se.

As severas.

Poemas selecionados

“Os tiranos”

(De “Terra de Santa Cruz”)

Joaquim meu tio foi imperturbável ditador.

Só uma de minhas primas se atreveu a casar-se.

As outras ficaram pra lhe honrar a memória

com azedumes e pequenos delírios.

Produzem crochê e hilaridade contando-se anedotas,

virtude e paciência que desperdiçam

por equivocado orgulho, irado catolicismo.

Em bordados e haveres gastam a amargura recíproca:

o galinheiro é de Alvina,

o canteiro é de Rosa,

o guaraná é de Marta

na geladeira de Aurora.

Não pisaram na igreja no casamento da irmã.

Tia Zilá dá sinais de cansaço,

breve estará na Glória.

Não tendo a quem mais servir,

as primas vão brigar empunhando

rosários, agulhas, maçanetas.

Mas, se baterem à porta, servirão biscoitos

e a anedota do rato equilibrista, que solicito sempre:

‘Um dia papai estava dormindo no quartinho da sala,

acordou com um barulhinho tin-tin, tin-tin-tão...’

Me comovem as primas, os tios emoldurados na parede,

os ratos na batalha campal daquela casa

caçando pra roer os restos

do que, apesar de tudo, foi amor.



“O nascimento do poema”

(de “O pelicano”)

O que existe são coisas,

não palavras. Por isso

te ouvirei sem cansaço recitar em búlgaro

como olharei montanhas durante horas,

ou nuvens.

Sinais valem palavras,

palavras valem coisas,

coisas não valem nada.

Entender é um rapto,

é o mesmo que desentender.

Minha mãe morrendo,

não faltou a meu choro este arco-íris:

o luto irá bem com meus cabelos claros.

Granito, lápide, crepe,

são belas coisas ou palavras belas?

Mármore, sol, lixívia.

Entender me sequestra de palavra e de coisa,

arremessa-me ao coração da poesia.

Por isso escrevo os poemas

pra velar o que ameaça minha fraqueza mortal.

Recuso-me a acreditar que homens inventam as línguas,

é o Espírito quem me impele,

quer ser adorado

e sopra no meu ouvido este hino litúrgico:

baldes, vassouras, dívidas e medo,

desejo de ver Jonathan e ser condenada ao inferno.

Não construí as pirâmides. Sou Deus.