Na segunda parada da série sobre livrarias de rua, o Pensar te leva para o coração de Belo Horizonte. A Livraria do Belas Artes se destaca como um ponto de encontro cultural para leitores, autores e amantes das artes. Sob a direção de Ingrid Silva Melo, o espaço vai além da venda de livros, promovendo uma comunidade unida pela paixão à literatura e pela troca de ideias.

Ingrid iniciou sua jornada no setor livreiro em 2006, ao adquirir sua primeira livraria no cinema Usina Unibanco, na Rua Aimorés. “Sempre sonhei em ter um espaço onde as pessoas não apenas comprassem livros, mas se encontrassem para compartilhar ideias e experiências”, revelou em entrevista ao Estado de Minas.

Com o tempo, a livreira transferiu sua operação para o Palácio das Artes e, posteriormente, consolidou-a no Belas Artes. Hoje mantém duas unidades: uma no próprio complexo e outra no Mercado Novo.

O despertar para a Literatura

A paixão de Ingrid pelos livros surgiu na adolescência. Formada em comunicação, com forte ligação ao cinema, ela encontrou na literatura um novo universo. Dentre suas influências estão obras clássicas como “Dom Casmurro” (1899), de Machado de Assis, e “A Moreninha” (1844), de Joaquim Manuel de Macedo. “Frequentava livrarias e cinemas desde jovem, então tornar-me livreira foi algo natural”, revela.

No entanto, sua trajetória foi marcada por desafios. “Passei pela transição das megastores para um modelo mais intimista e vivenciei o impacto da internet no mercado. Acredito que a livraria precisa ser um espaço de acolhimento e de contato humano”, afirma. A pandemia trouxe mudanças significativas, mas também oportunidades: “Nos adaptamos, usando Instagram e WhatsApp para manter o contato direto com os leitores e reforçar nossa comunidade".

Atividades culturais que vão além dos livros

Hoje, a Livraria do Belas é reconhecida por suas atividades que transcendem a comercialização de livros. Ingrid comanda dois clubes de leitura, ambos referências em Belo Horizonte:

• Clube de Literatura Contemporânea: acontece na última quinta-feira do mês, às 19h30, reunindo leitores para discutir obras.

• Clube de Poesia: realizado na última terça-feira do mês, também às 19h30, atrai poetas e amantes da escrita.

Além dos clubes, o espaço sedia lançamentos de livros e encontros com autores, fortalecendo seu papel na cena cultural local. “Receber escritores para interagir com leitores e autografar obras é essencial”, conta Ingrid. Um dos momentos mais marcantes foi a visita do presidente Lula, que escolheu a livraria para um encontro com representantes do setor cultural.

O acervo da Livraria do Belas é criteriosamente selecionado, com foco em literatura brasileira, obras contemporâneas e temas relacionados a cinema e artes Mannu Meg/EM/D.A Press

Curadoria cuidadosa

O acervo da Livraria do Belas é criteriosamente selecionado, com foco em literatura brasileira, obras contemporâneas e temas relacionados a cinema e artes. Ingrid destaca a importância da curadoria: “Estamos em um prédio do DCE da UFMG e próximos a centros culturais, o que direciona nossas escolhas para atender esse público".

Assim, a livraria se posiciona como mais que um ponto de venda, mas como um espaço cultural onde literatura e comunidade se encontram. “Queremos que os leitores sintam-se em casa, sempre prontos para uma boa conversa sobre livros”, conclui Ingrid.

Serviço

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1581, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte

Telefones: (31) 97311-0121 / (31) 2511-7151

Instagram: @livraria_do_belas

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 15h às 20h

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata