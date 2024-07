Em "Expansão Marítima", Taís Bravo mergulha nas águas da memória para reconstruir a genealogia de seu pai, Edmilson, e traçar paralelos com sua própria jornada pessoal

No dia 6 de julho, às 11h, a Livraria Jenipapo será palco do lançamento de "Expansão Marítima", o novo livro de Taís Bravo. A obra promete não apenas contar uma história, mas explorar as profundezas da identidade e das relações familiares através de uma narrativa fragmentada.

Em "Expansão Marítima", Taís Bravo mergulha nas águas da memória para reconstruir a genealogia de seu pai, Edmilson, e traçar paralelos com sua própria jornada pessoal. A autora utiliza prosa e verso de maneira habilidosa para tecer uma narrativa que vai além das simples palavras, explorando temas como pertencimento, herança cultural e a complexidade das relações familiares.

O evento de lançamento não se limitará à apresentação do livro. Taís Bravo estará acompanhada das escritoras Flávia Péret e Laura Cohen para um bate-papo sobre os temas abordados na obra. Juntas, irão discutir a influência do mar como metáfora e realidade na vida familiar, além de explorar o processo criativo e os desafios enfrentados ao escrever sobre temas tão íntimos.